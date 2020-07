La miglior campagna contro la pornografia

di Matías Conocchiari

La pornografia fa molti danni, e questa campagna è diventata a ragione virale. Come reagireste se bussassero alla porta di casa vostra due attori porno completamente nudi?

Se foste un padre di famiglia, come vi sentireste se quegli attori vi dicessero che vostro figlio li guarda ogni giorno al computer? E come affrontare la conversazione al riguardo con vostro figlio? La pornografia è una questione privata o è ormai entrata nel dibattito pubblico?

Vorrei condividere un video (tristemente) eccelente del Governo della Nuova Zelanda che sta prendendo posizione sull’importanza dell’educazione sessuale in famiglia e sulla gravità dell’influenza della pornografia nella vita dei giovani e dei bambini.

Il progetto del Dipartimento per gli Affari Interni del Governo neozelandese affronta vari aspetti, e propone un kit di risorse per genitori per la sicurezza online e l’educazione digitale.

I temi e gli strumenti che affronta riguardano controllo parentale, bullismo, pornografia, abusi di sexting e frodi online. Ecco alcuni elementi di cui dovremmo tener conto.

1. La pornografia non è un gioco, aprite gli occhi!

Con video di non più di un minuto ma pieni di contenuti, il programma invita ad aprire gli occhi. È il primo passo per far sì che genitori e adulti possano essere più consapevoli della realtà su Internet.

È possibile che siamo già (male) abituati al contenuto erotico e violento di Internet o della televisione, ma evidentemente non accade lo stesso ai bambini.

Per questo, vi raccomando vivamente di guardare questo altro video, che mette in guardia su come la violenza sia a portata di un clic e intacchi l’innocenza dei più piccoli.

2. Parlate di questi temi con i vostri figli

Il dialogo e la comunicazione sincera e trasparente con i figli sono la chiave di un’educazione sana. Il Governo stesso invita a questo: “La ricerca mostra che le conversazioni regolari in casa aiutano a minimizzare i danni se le cose cominciano a non andare per il verso giusto”.

Internet è una risorsa eccellente per collegarsi a familiari e amici, imparare, giocare, vedere video e programmi televisivi, ma può anche avere degli svantaggi per i nostri bambini e giovani.

Possono essere esposti alla pornografia e ad altri contenuti inappropriati, o vessati da predatori sessuali senza che se ne rendano neanche conto. I bambini possono collegarsi e comunicare con persone che non conoscono.