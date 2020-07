Un bambino di 6 anni salva la sorellina dall’attacco mortale di un cane

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Esistono gli eroi della Marvel, ma potendo scegliere sicuramente sia voi che io preferiremmo Bridger. O, per essere più precisi, SuperBridger.

SuperBridger è un bambino di 6 anni biondo e allegro che la settimana scorsa ha salvato la sorellina dal morire attaccata da un cane.

È avvenuto nella città di Cheyenne, nel Wyoming (Stati Uniti). Il 9 luglio, SuperBridger stava giocando con la sorellina fuori casa sua quando all’improvviso ha visto il cane dei vicini che la stava per attaccare.

SuperBridger non ha esitato a frapporsi tra il cane e la sorellina. Il cane l’ha morso molte volte sul viso e sul resto della testa, ma il piccolo non ha ceduto finché non è riuscito a portare la sorellina al sicuro all’interno dell’abitazione.

Portato all’ospedale locale, SuperBridger ha ricevuto 90 punti di sutura, per la maggior parte sulla guancia sinistra.

“Se qualcuno doveva morire, ho pensato che dovevo essere io”

Il piccolo eroe ha detto di non aver avuto paura, e che per lui la cosa più importante era salvare la sorellina: “Se qualcuno doveva morire, ho pensato che dovevo essere io”, ha dichiarato.

La zia di SuperBridger, Nicole Walker, ha creato un account Instagram in cui ha spiegato la vicenda di cui è stato protagonista il nipote, e ha chiesto che attraverso la rete sociale si diffondesse il più possibile il suo messaggio perché gli Avengers, dei quali il bambino è un grande fan, venissero a conoscenza dell’accaduto e mandassero un saluto a Bridger.

La risposta è stata consistente: uno tsunami di cuori (più di un milione) e migliaia di messaggi di ammirazione nei confronti di SuperBridger.

Molte persone hanno anche inviato denaro perché il bambino possa sottoporsi a una ricostruzione facciale nel caso in cui fosse necessario, al che Nicole Walker ha risposto offrendo la possibilità di aiutare due enti sociali.