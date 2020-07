Signore, dimmi cosa vuoi da me e aiutami ad accettare il tuo amore senza riserve!

di Pablo Perazzo

Vorrei condividere qualcosa con il cuore, e spero che non suoni come un cliché. Mi chiedo se alcuni di voi, in questo periodo complicato della pandemia, si sono messi a pensare al senso della propria vita, a ciò che Dio vuole da ciascuno per via dei tanti cambiamenti nella vita personale – morti, sofferenze…

A me, questi quasi 90 giorni di quarantena – vivo a Lima – hanno offerto in qualche modo lo “spazio mentale” per pensare a opzioni fondamentali sulla mia vita. Potrebbe sembrare un po’ strano, perché la verità – come accade a molte persone – è che sto lavorando più di quanto facessi prima di tutta la storia del Covid-19.

Sono riuscito anche ad approfittare meglio del tempo e a pregare di più, ad avvicinarmi di più al Signore, pregare di più la Vergine e – cosa più importante e nuova per me – fare un vero esame di coscienza. Come insegna Sant’Ignazio di Loyola, non si tratta di una lista di peccati da confessare, ma di una presa di coscienza dell’azione provvidenziale di Dio nella propria quotidianità.

Vi confesso che non lo avevo mai fatto bene come da tre mesi a questa parte. Ho anche cercato l’aiuto di amici prudenti per poter parlare di questioni spirituali per discernere la voce di Dio che soffia come una brezza dolce nel nostro cuore.

Chiedete a Dio cosa vuole da voi

Parlategli con fiducia e vedrete come lo Spirito Santo si manifesterà nella vostra vita. Questa ricerca dell’aiuto spirituale è fondamentale, ed è più comune di quanto si creda.

A volte in questa ricerca quasi disperata per trovare il nostro proposito, la fedeltà, e capire la volontà amorevole del Padre, prendiamo delle decisioni sbagliate. Vi confesso che non è affatto facile. Anzi, credo che sia meglio dire che è decisamente complicato.

Ascoltare la volontà di Dio richiede molti “muscoli spirituali”. Sto pregando molto, avvicinandomi di più alla Vergine e chiedendo tutti i giorni a Gesù di essere buono con me, di avere la generosità di mostrarmi con il suo amore cosa vuole da me. Chiedeteglielo anche voi senza paura nella preghiera!

Questo “esercizio” mi sta facendo mettere in discussione le basi della mia vita, e mi sta permettendo di vedere l’amore di Dio con occhi più aperti. Mi sta spalancando il cuore all’amore di Dio, mi sta insegnando a vivere ogni giorno di più e meglio la libertà dei figli di Dio.