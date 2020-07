Se l’incertezza ti consuma, è ora di mettere in pratica questi consigli

di Kristina Hjelkrem

In quest’epoca di incertezza, vivere nell’“oggi” può sembrare una grande sfida. Magari siete così preoccupati per il futuro da dimenticare di vivere nel presente. Se è così, questo è il post che fa per voi!

Ecco un breve video che ci ricorda l’importanza di vivere nel presente:

L’incertezza e l’ansia non regnino nel vostro cuore

Nel video vediamo come un ipnotizzatore ferma il tempo e aiuta i nostri protagonisti a rivolgere la loro attenzione a ciò che conta davvero. Le persone del video erano immerse nei loro pensieri e nelle loro preoccupazioni, e si perdevano quello che accadeva intorno a loro.

Con l’aiuto di quest’uomo, alcuni riesco a vedere le persone, le opportunità e i dettagli che stavano sfuggendo loro. Dettagli che riempiono la vita di gioia, di bellezza, e in definitiva di senso.

Non vi è mai capitato? Spesso le preoccupazioni quotidiane ci occupano il cuore e non ci permettono di vedere i doni che ci vengono offerti. È normale che per via dell’ansia e dell’incertezza siamo più dipendenti da quello che può accadere che da ciò che sta effettivamente accadendo.

L’importanza di vivere il presente

Non possiamo lasciarci vincere dall’incertezza che ci provoca il fatto di pensare al futuro. L’incertezza è una nemica diretta della nostra felicità nell’oggi. La questione è che siamo chiamati a vivere la nostra vita, non a ipotecarla per un futuro che non conosciamo.

È una cosa che costa a tutti. Il mondo ci esorta ad essere dipendenti dal telefono, dal denaro, dal successo, dall’essere il numero uno, dall’assistere a tutti gli incontri sociali… vuole distrarci dall’essenziale.

L’importanza di vivere nel presente è nel fatto che è l’unico tempo in cui possiamo vivere davvero. Nel passato ho vissuto, nel futuro vivrò, ma vivo solo nell’oggi. E questo che suona logico e perfino ovvio ha conseguenze fondamentali che a volte passano inosservate.

Implica infatti che solo nel presente possiamo fare ciò che è più essenziale nella vita – amare e lasciarsi amare. Trasforma il presente nell’unico momento in cui si può amare il proprio prossimo, e nel tempo privilegiato perché Dio ci possa mostrare quanto ci ama. Benedetto presente!

In definitiva, dobbiamo imparare a vivere al ritmo che segna Dio nella nostra vita, vivendo ogni istante in tutta la sua pienezza, con i suoi dettagli e le sue circostanze. Ogni momento è insostituibile, e vivere con questa consapevolezza ci aiuta ad essere più grati per tutto quello che ci è stato dato, e ci esorta a dare ogni giorno il meglio di noi.