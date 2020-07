La santa svizzera che aveva le stigmate della Passione ed estasi ogni venerdì

Nel gennaio 2019, Papa Francesco ha firmato il decreto con cui la Chiesa cattolica ha riconosciuto formalmente un miracolo attribuito all’intercessione dell’allora beata Margherita Bays, sarta e terziaria francescana che ha ricevuto il privilegio doloroso e sublime delle stigmate della Passione di Cristo. Grazie a quel miracolo, ha potuto essere canonizzata dal Pontefice il 13 ottobre dello stesso anno.

Il miracolo in questione riguarda un bambino che nel 1988 è sopravvissuto a un grave incidente di trattore dopo che il nonno aveva invocato l’intercessione della beata Margherita Bays. I documenti che riferiscono l’episodio sono stati inviati a Roma. Il parere medico sul carattere inspiegabile della guarigione è stato convalidato il 1° ottobre 2015 e approvato dai medici di Roma il 15 maggio 2018, con l’accompagnamento di una commissione di teologi.

La vita di Santa Margherita Bays

Nata in Svizzera il giorno della Natività di Nostra Signora, l’8 settembre, del 1815, Margherita (Marguerite in francese) era figlia di agricoltori e ha fatto la sarta per tutta la vita.

Fervente cattolica fin da bambina, rimase nubile e servì i bambini della zona come catechista, oltre ad aiutare i malati della parrocchia. Margherita dedicò anche un’attenzione speciale alla propria quando uno dei suoi fratelli venne arrestato, una sorella si separò dal marito e un’altra rimase incinta durante l’adolescenza.

Ebbe anche la sua quota di sofferenze fisiche. Prima di compiere 40 anni le venne diagnosticato il cancro e chiese a Dio la grazia della guarigione, ma anche la grazia di essere associata per sempre alla Passione di Cristo.

L’8 dicembre 1854, il giorno in cui Papa Pio IX proclamò il dogma dell’Immacolata Concezione, si vide inspiegabilmente guarita, ma da quel momento iniziò ad essere immobilizzata a letto, in estasi, tutti i venerdì alle 15.00, come anche durante la Settimana Santa. Sulle mani, sui piedi e sul costato apparvero le stigmate della Passione, fenomeno mistico e raro che la beata tentò all’inizio di nascondere, ma poi decise di rivelare al vescovo. L’“origine misteriosa delle ferite” venne attestata da medici che la esaminarono.

Margherita è morta il 27 giugno 1879. San Giovanni Paolo II l’ha beatificata il 29 ottobre 1995, e Papa Francesco l’ha canonizzata il 13 ottobre 2019.