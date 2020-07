Lourdes: come partecipare al primo pellegrinaggio mondiale on line

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Dalla Grotta delle apparizioni di Lourdes, in occasione dell’anniversario della diciottesima e ultima apparizione della Vergine Maria, in diretta su Tv2000 (canale 28 – 157 Sky – http://www.tv2000.it/live), giovedì 16 luglio 2020, alle ore 16, “Lourdes united”, il primo pellegrinaggio mondiale online.

L’evento straordinario riunirà milioni di persone provenienti da tutti i continenti, attraverso la televisione, la radio e i social network, sotto il segno della speranza e della solidarietà. E alle ore 20 sull’emittente della Cei la recita del Rosario.

100mila volontari, 3 milioni di visitatori

“Lourdes united” nasce a “causa” del coronavirus. Secondo le normative sanitarie anti Covid-19 nel santuario non potrebbero che accedere un numero molto limitato di fedeli rispetto a quelli che ogni giorno vi si recavano negli anni scorsi.

Numeri impressionanti quelli del recente passato: parliamo di quasi 100mila volontari che ogni anno si impegnano ad accogliere 3 milioni di pellegrini e visitatori provenienti da tutto il mondo, tra cui più di 50mila malati e disabili. Così, il pellegrinaggio online riunirà tutti coloro che, da ogni angolo del mondo, vedono Lourdes come un luogo di fede, impegno e speranza.

La scelta del rettore del santuario

A spingere a questa scelta il rettore del santuario Olivier Ribadeau Dumas la difficile situazione che si sta vivendo a Lourdes: dopo due mesi di chiusura dovuta alla pandemia da Covid-19 (la prima in 162 anni di storia) e la riapertura del 16 maggio i pellegrini stentano a tornare.

La stragrande maggioranza dei pellegrinaggi infatti sono stati annullati «Sappiano di andare incontro a una stagione in bianco, un periodo al ribasso. Non ci saranno pellegrinaggi fino a luglio e se ne conta qualcuno ad agosto», ha dichiarato il rettore a 20minutes.fr pochi giorni fa, sottolineando come le visite individuali dei pellegrini non riescano a compensare i numeri dei gruppi organizzati sia francesi sia internazionali «Dove di solito potevamo contare 20mila persone al giorno, oggi arriviamo a 3mila», ha calcolato monsignor Ribadeau Dumas.

I problemi economici di Lourdes

Il pellegrinaggio virtuale del 16 luglio ha anche un obiettivo più prosaico: raccogliere fondi. Il santuario ha stimato una perdita di circa 8 milioni in questo 2020: «Noi viviamo in un’economia delle donazioni che si affida alle offerte dei pellegrini» e se mancano questi ultimi vengono a mancare i fondi per sostenere le spese e gli stipendi delle 320 persone che lavorano per il Santuario.

Ma la ricaduta economica negativa di questo periodo non si ferma ai cancelli del luogo sacro: «Un euro versato al santuario corrisponde a 12 euro per la città. Se il santuario riparte, riparte anche la città» assicura infine il rettore (Vita.it, 7 luglio).

CLICCA QUI PER COLLEGARTI ALLA DIRETTA FACEBOOK DA LOURDES.