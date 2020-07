Un bambino eletto Papa con il nome di Benedetto IX?

Papa Benedetto IX ha vissuto nell’XI secolo, epoca in cui Roma era dominata da famiglie nobili e moralmente poco esemplari. All’epoca stavano guadagnando prestigio i conti di Tusculum, soprattutto Gregorio e suo figlio Alberico. Il loro obiettivo principale era il papato, perché il Papa aveva potere anche a livello territoriale. Per conquistare quel potere, le famiglie potenti ricorrevano a mezzi illeciti, che includevano la manipolazione degli elettori del Sommo Pontefice.

All’epoca, il Papa era eletto dal clero e dal popolo di Roma. Ogni clan familiare cercava di insediare nella Sede di Pietro il candidato che più conveniva ai suoi interessi particolari. È per questo che in quel periodo turbolento la storia registra Papi “privi delle qualità umane che ci si sarebbe aspettati da loro”, come osserva monsignor Estêvão Bettencourt rispondendo alla domanda sull’esistenza o meno di un bambino di 12 anni che sarebbe stato Papa.

Nel 1032, Alberico di Tusculum riuscì a collocare sul trono pontificio uno dei suoi quattro figli, Teofilatto, che adottò il nome di Benedetto IX (1032-1034). Il giovane Pontefice era nipote di due Papi precedenti: Benedetto VIII (1012-1024) e Giovanni XIX (1024-1032). Allo stesso tempo, Alberico consegnò il governo civile di Roma al suo figlio maggiore, Gregorio, come “console dei Romani”.

Ma Benedetto IX aveva davvero 12 anni?

Storici imparziali affermano che non è facile ricostruire la biografia di quel Papa per mancanza di obiettività delle fonti storiche. C’è invece consenso nel riconoscere che Benedetto IX ebbe una condotta poco degna, anche se esistono molte contraddizioni sull’età che aveva quando venne eletto.

Gli autori in genere più citati quando si tratta della storia di questo Pontefice non sono stati testimoni oculari né contemporanei degli eventi che hanno narrato, oltre a mostrarsi influenzati da correnti di partito della propria epoca. Il principale è lo storico Rodolfo Glaber (985-1046/47), le cui menzioni di Benedetto IX sono state riprodotte dalla maggior parte degli storici anche se lo riconoscono come un cronista dotato di poca autorità, indisciplinato, che ha vagato per varie abbazie e il cui testo è prolisso, confuso e pieno di imprecisioni e contraddizioni. Nonostante questo, è l’unica fonte per certi episodi della storia di Italia, Germania e soprattutto Francia.

Considerando questi fatti, i critici più recenti sollevano obiezioni sul fatto che Benedetto XVI sia stato eletto a 10 o 12 anni. Osservano che gli storici dell’XI e XII secolo sono severi al momento di criticare la condotta di questo Pontefice, ma non alludono alla sua presunta età infantile. È il caso di Desiderio di Montecassino, Hermano Contrato, Leone da Ostia e Luca da Grottaferrata, ad esempio, che dicono solo che il nuovo Papa era giovane.