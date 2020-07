Gli angeli custodi proteggono solo le persone?

Una descrizione dell’ Angelo custode ci è stata lasciata dalla mistica calabrese Natuzza Evolo , che presto sarà Santa, che lo vede come se un bellissimo bambino, con i capelli biondi e provvisto di ali.

Natuzza spesso vede anche gli Angeli altrui a fianco dei loro protetti: una volta un gesuita si reca da lei in incognito, indossando abiti civili, e prova a trarla in inganno chiedendole un consiglio sul suo imminente matrimonio. Rimane però sorpreso dalla reazione di Natuzza, che si alza in piedi e gli bacia la mano: «Voi siete un sacerdote». L’uomo replica che non è vero, ma Natuzza tronca di netto: «Vi ripeto che siete un sacerdote di Cristo; lo so perché quando siete entrato ho visto che l’angelo vi dava la destra». Come ella spiega in più occasioni, l’Angelo custode dei consacrati li onora come ministri di Dio e quindi non dà loro la sinistra come fa invece con gli altri esseri umani.

Youtube Natuzza pochi mesi prima di morire

Una veste diversa per ogni messaggio

La mistica tedesca Mechthild Thaller, vissuta a metà Ottocento, vede il suo Angelo custode con una veste diversa a seconda del messaggio spirituale che deve trasmetterle: se appare vestito di verde chiaro significa che l’attendono sofferenze e avversità minori, se invece è vestito di verde scuro, stanno arrivando grandi sofferenze e croci, se viene vestito con abiti sacerdotali preannuncia grandi grazie, mentre di sera appare spesso con un vestito marrone da pellegrino e con un bastone, per indicare che la condurrà a compiere un’opera di carità.

Screenshot www.santiearcangeli.it La mistica Thaller.

Gli angeli che custodiscono l’universo

Ma non ci sono Angeli custodi solo per la protezione degli uomini singoli. La teologia ammette l’intervento angelico “là dove la natura non si spiega da sola”. Ci sarebbero dunque Angeli incaricati della custodia dell’Universo che non avrebbero la funzione di far girare la Terra sul suo asse o di fare alternare le stagioni, bensì di vigilare che nessuna anomalia intralci il buon svolgimento del sistema messo a posto dal Creatore, a che nessun incidente imprevisto sopraggiunga.

Essi gestirebbero la circolazione nel cosmo, impedendo le collisioni d i cambiamenti catastrofici di traiettoria, cosa che è piuttosto rassicurante! E se vi sono degli Angeli per vigilare sui pianeti, ce ne sono sicuramente altri la cui funzione è di proteggere le creature materiali, piante e animali di ogni genere.

Gli angeli che proteggono gli animali

Gli Angeli proteggono anche gli animali; infatti la credenza che gli animali, ai quali la teologia rifiuta un’anima, abbiano degli Angeli custodi è esaminata e discussa a lungo dai Padri della Chiesa, eppure è una teoria che ha un senso. Così come ha un senso parlare di Angeli delle Nazioni, dei Santuari, delle tombe, delle parrocchie e delle città. La credenza negli Angeli delle Nazioni si ancora solidamente sui testi biblici dell’Antico Testamento:

“Quando l’Altissimo diede alle nazioni la loro eredità, quando Egli ripartì i figli dell’uomo, Egli fissò i limiti dei popoli secondo il numero dei figli di Dio (espressione biblica che designa gli Angeli,); ma il lotto di Yahvé, fu il Suo popolo, Giacobbe fu la Sua parte di eredità” (Deut. 32,8).

Gli angeli delle Nazioni

Pure le Nazioni, dunque, oltre ovviamente a Israele hanno angeli custodi. È nel mondo ispanico che va ricercata la fonte della devozione agli Angeli delle Nazioni: Spagna e Portogallo. Francisco Eximenis, un religioso aragonese, ne “Il Libro degli Angeli”, redatto nel 1392, insiste sugli Angeli protettori dei regni e delle città e invita i sovrani cattolici a onorarli con una festa particolare e a non mai impegnare battaglia senza averli prima invocati, affinché essi suddividano i buoni dai cattivi e soccorrano il campo dei giusti. In seguito i Gesuiti, nelle loro missioni sia nei Paesi protestanti sia in Estremo Oriente, propagano questa devozione.

Questa protezione dell’Angelo di una Nazione non è puramente teorica e gli interventi di San Michele nella storia dell’Impero Romano e della Francia lo attestano e, in data più recente, le apparizioni dell’Angelo del Portogallo, preliminare di quelle della Vergine a Fatima.

