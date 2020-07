Preghiera per evitare distrazioni durante la meditazione

Spesso, quando ci sediamo a meditare sulla Parola di Dio o a contemplare i misteri divini, ci distraiamo e i nostri pensieri cominciano a vagare.

Magari stiamo sperimentando anche un profondo stato di meditazione, e poi i nostri pensieri cominciano a errare e ci ritroviamo a pensare alla spesa o a un video che abbiamo visto su YouTube.

Se è quasi impossibile eliminare tutte le distrazioni, possiamo chiedere a Dio l’aiuto per rimanere concentrati durante la preghiera.

Ecco una breve preghiera adattata dal Family Prayer Book che chiede a Dio di farci smettere di divagare e di far rivolgere i nostri pensieri a Lui:

O Signore, eleva i nostri cuori con lo spirito della devozione. Insegnaci come preparare la nostra mente al momento della preghiera e della meditazione. Poni fine alle fantasie del nostro cuore errante e ai pensieri della nostra mente preoccupata e placa il potere dei nostri nemici spirituali che si sforzano di distogliere la nostra mente dal Cielo con vani pensieri. Permettici, con gioia e gratitudine, di guardare a Te come a Colui che ci ha liberati dai mali a cui siamo sfuggiti e datore di ogni bene che abbiamo ricevuto o in cui possiamo sperare. Insegnaci a vedere che sei il nostro unico bene, e che tutte le altre cose non sono altro che mezzi ordinati da Te per fissare la nostra mente su di Te, per amarti sempre di più e, amandoti, avere la felicità eterna.

O Gesù, prendi con Te ogni nostro pensiero, perché allontanandoci da tutte le distrazioni la nostra anima possa essere degna di vederti faccia a faccia nel tuo regno per sempre.