La sapienza, una delle virtù migliori da chiedere a Dio

In un’occasione, Papa Francesco ha affermato che la sapienza “è la grazia di poter vedere ogni cosa con gli occhi di Dio”, “vedere il mondo, vedere le situazioni, le congiunture, i problemi, tutto, con gli occhi di Dio”.

Ma come possiamo chiedere a Dio la sapienza? Una bella preghiera con questa richiesta è stata recitata da re Salomone quando ha assunto il trono al posto di suo padre Davide (1 Re 3, 6-9).

Il Signore gli apparve in sogno, dicendogli che avrebbe potuto chiedere tutto ciò che voleva. Salomone, che era ancora giovane, disse a Dio: “Io sono giovane, e non so come comportarmi”; “dà dunque al tuo servo un cuore intelligente perché io possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il bene dal male; perché chi mai potrebbe amministrare la giustizia per questo tuo popolo che è così numeroso?”

Di fronte a questa richiesta, Dio ha concesso a Salomone un cuore saggio e intelligente.

Al capitolo 9 del Libro della Sapienza troviamo una preghiera ispirata alla richiesta di Salomone:

“Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato l’uomo, perché domini sulle creature fatte da te, e governi il mondo con santità e giustizia e pronunzi giudizi con animo retto, dammi la sapienza, che siede in trono accanto a te e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, uomo debole e di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi. Se anche uno fosse il più perfetto tra gli uomini, mancandogli la tua sapienza, sarebbe stimato un nulla”.

Recitiamo anche noi questa preghiera, chiedendo la Sapienza di Dio per prendere sempre le decisioni che ci porteranno lungo la via della salvezza.