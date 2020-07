La scintilla del lunedì – Oltre il muro

Facendo un bilancio onesto delle nostre giornate,E cosa intendiamo per verso giusto? Che si svolgono secondo secondo le nostre pianificate aspettative.

La parte più consistente del nostro impegno è stare nel pressante incontro e scontro con imprevisti, novità, incidenti e addirittura drammi. A volte, senza dubbio, accogliamo anche delle sorprese belle; in ogni caso la vita si dona a noi con un percorso molto diverso dal nostro rettilineo mentale, quel desiderio di poter portare a termine i nostri impegni secondo un piano tutto nostro e già precostituito. Il tema del podcast di questa settimana sono gli ostacoli, quanto il loro incidere nelle nostre giornate può diventare un’occasione di respiro per l’anima.

Perché la realtà stride molto duramente con l’illusione diffusa da certe correnti di pensiero: «circondati di persone positive, riempiti di pensieri stimolanti e allontana la negatività!». Impossibile. E se anche fosse possibile, non saremmo davvero appagati; perché è falso associare la vera felicità a una corsa in rettilineo veloce e medaglie splendenti da indossare. È falso associare lo star bene a una quiete inerte senza scontri. L’altleta che pratica la corsa a ostacoli ha qualcosa da insegnarci: lì dove c’è un muro che non consente di essere aggirato o smussato siamo di fronte a una scelta. O tutto è vano o tutto può essere un’occasione. E c’è un abisso che separa l’uomo chiuso nel suo «Sia fatta la mia volontà», da quello che si apre a chiedere «Sia fatta la Tua volontà».