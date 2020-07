Credete nei sogni?

I sogni si alzano come fumo dietro i vetri della mia vita. Come falò pieni di luce e speranza. Sono sogni che diffondono una luce tenue che lotta per porre fine all’oscurità del mio pessimismo.

Un sogno intesse vie verso il cielo prima inesistenti. Tira fuori l’anima dal sopore e dalla malinconia in cui a volte vive in letargo. La eleva al di sopra di qualsiasi tenebra in cui può perdere il senso.

Credo nei sogni, ho bisogno di conservarli: “Conserva i tuoi sogni, non sai mai quando ti serviranno”. Non mi soffermo a pensare se siano realizzabili o solo illusioni intessute dalla mia fantasia. Non mi importa se un giorno potranno diventare realtà. Il sogno è come un fuoco che eleva il mio animo e mi sostiene anche se sono stanco.

I sogni sono una brezza dolce che pone fine al calore soffocante. Sono un vento che solleva le nubi che nascondono il sole. Nulla conta quando si guarda il sogno elevarsi al di sopra di tutte le paure. Il sogno di una vita migliore, di un’aria più nuova, di un amore più pieno. Il sogno di una dedizione che non ho ancora raggiunto e di una bellezza che non riesco a delineare con i miei gesti impacciati.

Sogno tutto ciò che ancora non possiedo, quell’eternità che scivola fragile e insinuante nella mia umanità caduta. Dispiega sulla carta paesaggi mai dipinti. So che i sogni sono solo sogni quando non arrivano a diventare vita.

Voglio che Dio trasformi in realtà quello che desidero di più, quello che sogno maggiormente. Spero in un tempo nuovo aperto su un orizzonte più bello di quello che intravedo ora. Diceva Mario Benedetti: “Quando la tempesta passerà, ti chiedo, Dio, di restituirci migliori, come ci avevi sognato”.

Il sogno di Dio e il mio sogno. Le sue parole incise sulla mia roccia. E le mie parole che vengono portate vie dal vento fino al più profondo del suo cuore.

A volte le parole non servono a nulla. “Chi ama davvero ama in silenzio, con i fatti, mai a parole”. L’amore è costituito da fatti, decisioni, opzioni, gesti.

Sogno un silenzio che esprima meglio tutta la vita che porto dentro. Sogno quell’amore impossibile che mi si annida tra le dita.

I miei sogni si elevano al di sopra di me stesso rendendo credibile ai miei occhi un mondo nuovo. Sarò diverso. Sarò più di Dio. Sarò più bambino. La mia anima sarà più pulita, più sua.

Vivrò più innamorato della vita, perché che è vero ciò che diceva Nietzsche: “L’amore fa brillare le qualità elevate e nascoste di chi ama”.