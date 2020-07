Quando l’ostensorio si trasforma in amuleto

Padre Gabriel Vila Verde ha pubblicato sul suo profilo di Facebook queste considerazioni sull’atteggiamento dei cattolici di fronte all’ostensorio:

Esistono bei bicchieri di vetro, ma la cosa più importante è il vino che ci mettiamo dentro. Esistono pentole carissime, ma è più importante il cibo che ciascuna di esse accoglie. Una pentola vuota, anche se bella, non riempie la pancia. Offro questi esempi per parlare di un pericolo esistente in ambito cattolico per mancanza di orientamento.

Abbiamo un oggetto liturgico chiamato OSTENSORIO, in cui si colloca l’Ostia sacra, quella che chiamiamo Santissimo Sacramento perché è Gesù stesso. Dobbiamo capire che l’ostia collocata nell’ostensorio è la stessa che il sacerdote eleva a Messa, la stessa che i fedeli ricevono nella fila della Comunione. Che sia grande, media, piccola o spezzata in piccoli pezzi, lì c’è Gesù tutto intero.

Un amico sacerdote si è reso conto che quando passava con l’ostensorio in chiesa molta gente piangeva, si metteva in ginocchio, rabbrividiva, ecc.. Un giorno ha preso la pisside dal tabernacolo e ha camminato con Gesù nella pisside. Risultato: nessun pianto, nessuna commozione, niente reazioni. Arrivato all’altare ha detto: ‘Non sapevo che adoraste l’ostensorio’.

Cari fratelli, non scambiamo il cibo con la pentola, né il vino con il bicchiere. L’ostensorio, per quanto bello e sacro, NON è più importante dell’Ostia che vi viene collocata dentro. Gesù Eucaristico, nella patena, nella pisside, nel calice, nel tabernacolo, nelle mani del sacerdote o del ministro, ovunque sia, dev’essere adorato e riverito con la stessa dignità che Gli diamo nell’ostensorio. Non facciamo dell’ostensorio un amuleto, perché senza Gesù non è altro che un oggetto liturgico.