Preghiera perché i figli non commettano i nostri stessi errori

Essere padre o madre non è tra le cose più facili che esistano. I nostri figli ci osservano sempre. Fino a una certa età ci imitano in tutto, e questo può essere positivo, anche se probabilmente ci sono volte in cui vorremmo che non accadesse.

Ecco una breve preghiera adattata dal Family Prayer Book per i momenti in cui desideriamo che i figli seguano il nostro buon esempio e non i nostri errori:

Dio onnipotente, insegnami a dare ai miei figli un esempio di via corretta da seguire. Non lasciarli mai cadere nel peccato o seguire una cattiva abitudine o qualsiasi inclinazione negativa che possano aver imparato da me. Il mio esempio non li porti a tristezza o sofferenza; che non soffrano a causa di una mia negligenza o indulgenza.

Custodiscili da ogni peccato, Signore, soprattutto da qualsiasi peccato che io possa aver insegnato loro a evitare. Fa’ che vivano in modo innocente e santo, che possano ricordare l’obiettivo per cui viene concessa la vita e la beatitudine che hai preparato per tutti noi nel tuo regno.

Guidali e ispirali, te ne prego, perché loro ed io possiamo godere insieme della felicità. Insegnaci ad amarti e ad amarci qui sulla Terra, e fa’ che possiamo incontrarci di nuovo quando la morte ci separerà per amarci per sempre nel tuo regno di santo amore. Amen.