La Corte Suprema si schiera dalla parte delle Piccole Sorelle dei Poveri e della scuola cattolica

Le, che gestiscono una serie di istituti per anziani negli Stati Uniti e in tutto il mondo, possono essere esentate dalla necessità di assicurare ai loro impiegati laici la possibilità di ricevere contraccettivi gratis come parte della loro copertura sanitaria, ha stabilito mercoledì la Corte Suprema degli Stati Uniti.

“Da più di 150 anni, le Piccole Sorelle si sono impegnate in un servizio fedele e si sono sacrificate motivate dalla chiamata religiosa a fare di tutto per il bene dei fratelli”, ha scritto il giudice Clarence Thomas. “Negli ultimi sette anni, però – come molti altri obiettori religiosi che hanno partecipato ai processi e alle regolamentazioni che hanno portato alla decisione di oggi -, hanno dovuto combattere per poter portare avanti la loro nobile opera senza violare le proprie sincere convinzioni religiose. Dopo due sentenze di questa Corte e molteplici tentativi falliti di regolamentazione, il Governo federale è giunto a una soluzione che esenta le Piccole Sorelle dalla fonte delle loro preoccupazioni a livello di complicità – il mandato contraccettivo imposto a livello amministrativo”.

La Corte ha stabilito che l’Amministrazione Trump aveva l’autorità di garantire un’esenzione ai gruppi animati da convinzioni religiose.

La sentenza del caso Piccole Sorelle dei Poveri Casa Santi Pietro e Paolo v. Pennsylvania ha rimandato il caso alla Corte d’Appello “per ulteriori procedure coerenti con questa sentenza”.

Leggi anche: Le Piccole Sorelle dei Poveri compaiono per la terza volta davanti alla Corte Suprema

In un’altra sentenza di mercoledì, l’Alta Corte ha stabilito che i tribunali devono rimanere fuori dalle dispute lavorative che coinvolgono chi ha posizioni di rilievo a livello di Chiesa e altre istituzioni religiose.

Il caso delle Piccole Sorelle ha avuto origine sull’onda dell’approvazione dell’Affordable Care Act nel 2010. Le Piccole Sorelle e altri datori di lavoro religiosi obiettori hanno alla fine ottenuto un modo per essere esentati da quello che è stato chiamato “mandato contraccettivo”, ma solo se riempivano un modulo che, sostenevano, significava dare il libera al fatto che il Governo

federale fornisse la copertura, cosa che li rendeva complici nell’offrire la contraccezione.

“Coerenti con la loro fede cattolica, le Piccole Sorelle hanno la convinzione religiosa ‘che evitare deliberatamente la riproduzione mediante mezzi medici sia immorale’”, ha stabilito la sentenza emessa dalla maggioranza della Corte. “Hanno sfidato l’autocertificazione, affermando che riempire il formulario le avrebbe costrette a violare le proprie convinzioni religiose ‘intraprendendo azioni che avrebbero direttamente fatto sì che altri fornissero la contraccezione o sembrassero partecipare allo schema di distribuzione’”.

I giudici Ruth Bader Ginsburg e Sonia Sotomayor si sono espresse contrariamente alla sentenza.

Il giudice Samuel Alito ha affermato che la questione non è chiusa.

“Ora rimandiamo la questione ai tribunali inferiori, in cui il Commonwealth della Pennsylvania e lo Stato del New Jersey non sono affatto certi di portare avanti la loro argomentazione in base alla quale la legislazione attuale è manchevole su un altro piano”, ha scritto Alito. “Questo prolungherà la battaglia legale in cui le Piccole Sorelle sono impegnate da sette anni – anche se in tutto questo tempo nessun impiegato delle Piccole Sorelle ha avanzato obiezioni nei confronti della loro condotta”.