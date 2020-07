Dio si rivela agli umili

La Buona Novella è annunciata a tutti, ma solo chi ha l’umiltà di riconoscere in Gesù la realizzazione delle promesse di Dio è capace di accogliere la sua Parola.

Nei suoi insegnamenti, Gesù ha sempre esaltato l’umiltà. È stato così quando ha annunciato le beatitudini (Matteo 5, 1-12) e quando ha mostrato che l’offerta della povera vedova era più grande di quella dei ricchi (Luca 21, 1-4).

Solo con umiltà, riconoscendo che siamo piccoli e abbiamo bisogno di Dio nella nostra vita, comprenderemo le parole del Vangelo.

Gesù vuole riscattare tutti, ma se crediamo di essere buoni, se abbiamo la superbia di pensare che non abbiamo bisogno della grazia di Dio nella nostra vita, allora saremo condannati.

Il Regno di Dio non è per i ricchi e i potenti, che trovano forza e conforto nei beni materiali. Il Regno di Dio è per chi vive secondo il Vangelo, con il cuore aperto alla grazia di Dio, riconoscendosi debole e peccatore, bisognoso della misericordia divina. Il Regno di Dio è per chi sa riconoscere Cristo nel prossimo e ha l’umiltà di mettersi al posto dell’altro, sapendo che anche questi è figlio di Dio.

I saggi che confidano nella conoscenza umana e non fanno spazio all’azione dello Spirito Santo non sono capaci di riconoscere l’azione di Dio.

Da soli non siamo in grado di superare la nostra debolezza umana, non siamo capaci di vincere il peccato, di conquistare la vita eterna. Per la nostra salvezza, abbiamo bisogno di vivere quello che Gesù ci ha insegnato e di cercare la forza in Lui.

Se il nostro percorso non è facile, dobbiamo avere l’umiltà di riconoscere la nostra debolezza e chiedere a Gesù di rafforzarci. “Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore; e voi troverete riposo alle anime vostre; poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero” (Matteo 11, 28-30).