Non dimenticherò mai quel giorno ad Assisi, avevo 14 anni: fu un incontro bellissimo!

Avevoquando partecipai ad un incontro, ad, organizzato dall’allora neonata associazione “Noi Ragazzi del Mondo”, frutto della visione profetica e carismatica di un sacerdote marchigiano,Fu unin un ambiente di amicizia e spontaneità avemmo modo di incontrarci e parlarci con gruppi di nostri coetanei provenienti dal sud del mondo: camerunesi, ecuadoregni, guatemaltechi, brasiliani…Ricordo come rimasi colpita dalla bellezza delle, fra adolescenti che spesso non sapevano le lingue degli altri; ricordo la fortissima impressione di conoscerericordo la bellezza dello sguardo rinato di ragazzini brasiliani che avevano fatto uso del “crack” a dodici anni, ma ora guardavano ad un futuro diversoRicordo anche come rimasi colpita da alcuni discorsi che facemmoAssisi vuol dire Francesco, Francesco vuol dire povertà. Tutto semplice, finché non incontri i ragazzi di strada e le loro storie. Perché rivelano il volto di una povertà che è tutt’altro che buona;E qualcuno dei ragazzi sudamericani disse semplicemente:È un concetto relativamente semplice, ma io non ci avevo mai pensato. E la distinzione mi è rimasta sempre nel cuore.Altrettanto semplice, concettualmente, è il legame etimologico fra miseria e misericordia; ma è un legame così ricco che non basterebbero molte pagine a svilupparlo.Misericordia ha dentro di sé il “commiserare” (com-patire, patire-con), ha il “cuore” che è l’agente del “patire-con”, ha la pietà che è sua volta compassione e pietas, la bontà profonda che è anche riconoscimento della trascendenza.(non obbligatoriamente davanti a Dio: basta solo che non sia davanti a se stessi)economica, morale, psicologica, relazionale.E solo chi sa aprire il proprio cuore può trasformare la miseria, propria e altrui, nella fioritura della misericordia.

