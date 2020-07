“Quel nero diventerà sacerdote quando alla mia gallina spunteranno i denti”, gli dissero

“Nella liturgia di questa 14ma domenica del Tempo Ordinario, Gesù ci dice che il Padre si nasconde ai saggi e si rivela agli umili. La storia ne è la prova. A Lourdes, la Madonna è apparsa a Bernadette, una ragazza povera e analfabeta. In Brasile, tre poveri pescatori hanno trovato l’immagine della patrona, Nostra Signora Aparecida. Il beato padre Victor da bambino voleva diventare sacerdote, ma sentì un signore ricco dire: ‘Quel nero diventerà sacerdote quando alla mia gallina spunteranno i denti’. Dio ascoltò questa umiliazione, e Victor, oltre a diventare sacerdote, oggi è un santo sull’altare. Se Dio preferisce dunque i piccoli, diventiamo piccoli agli occhi dei grandi per essere grandi agli occhi di Dio”.

Padre Gabriel Vila Verde ha condiviso su Facebook un commento su come Dio si rivela agli umili e umilia gli arroganti:

Il beato padre Victor a cui si riferisce è Francisco de Paula Victor (Campanha, Mato Grosso, 12 aprile 1827 – Três Pontas, Mato Grosso, 23 settembre 1905), un sacerdote che ha vissuto il suo ministero con eroismo e ha lasciato questa vita con fama di santità.

Era figlio della schiava Lourença Maria de Jesus. Nel 1848, durante una visita del vescovo di Mariana, monsignor António Ferreira Viçoso, Francisco, che all’epoca faceva il sarto, gli manifestò il desiderio di seguire la vita religiosa. L’anno successivo entrò nel seminario di Mariana, e nel 1851 venne ordinato sacerdote e tornò nella sua città. Nel 1852 venne trasferito a Três Pontas, dove fu parroco per 53 anni, fino alla morte. Era ammirato da tutti per lo zelo e l’affetto con cui si dedicava alla parrocchia e al popolo, che si impegnò a catechizzare e a istruire mediante la scuola Sagrada Família. Di molti figli di famiglie umili fece grandi uomini di cultura e di successo in varie professioni. Amava Dio nel prossimo, in particolare nei più poveri, che ricorrevano a lui per chiedere aiuto. Era buono con tutti, ma anche esigente.

La sua beatificazione, celebrata a Três Pontas il 14 novembre 2015, è stata autorizzata dal Vaticano dopo il riconoscimento di un miracolo ottenuto mediante la sua intercessione: la guarigione inspiegabile di un abitante della città, riconosciuta dai medici del Vaticano e da una commissione di teologi. Alla cerimonia, Papa Francesco è stato rappresentato dal cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi. La festa liturgica del beato padre Victor si celebra il 23 settembre.