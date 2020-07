Preghiera dopo una giornata “no”

Abbiamo tutti delle giornate “no”. Che si sia verificato un problema sul lavoro o a casa qualcosa non sia andato come pianificato, ci sono volte in cui tutta la giornata sembra rovinata.

Come con tutto il resto, dovremmo presentarla a Dio e chiedergli di consolarci nel nostro dolore.

Ecco una preghiera adattata dal Family Prayer Book che dà voce ai nostri sentimenti e li offre a Dio, chiedendogli la forza per fare meglio il giorno dopo:

Guidato dalla tua Provvidenza, o Dio, attraverso le fatiche, le vessazioni, il caos e gli impegni di questa giornata, mi presento davanti a Te per chiederti perdono per tutte le mie mancanze e riconoscere la tua bontà, che mi ha sostenuto in tutte le difficoltà.

Signore, Tu conosci la mia debolezza, e posso solo confessare ancora una volta la mia indegnità e chiederti di permettermi di guardare allo stato della mia anima per potermi unire più saldamente a te prima che questa giornata passi definitivamente.

Perdona tutti i miei peccati prima che io mi addormenti, e fa’ che possa svegliarmi al mattino con la forte e ferma intenzione di seguire la tua volontà. Assisti i miei deboli sforzi perché possa crescere nella grazia come cresco in età. Libera il mio cuore da tutte quelle disposizioni corrotte che ti offendono – l’orgoglio, l’ira, l’egoismo e la mancanza di attenzione nei confronti delle cose importanti. Al mio senso di indegnità permettimi di aggiungere un dolore reale, e a questo un sincero proposito di emendamento. Fa’ che possa essere giusto, mite e compassionevole nei confronti degli altri, temperato, casto e umile nel governare le mie passioni, felice della mia condizione, e pur se diligente nelle mie occupazioni, che ricordi sempre di accumulare tesori in cielo.

Benedici tutti i miei rapporti e i miei amici, e soprattutto chi mi è vicino e caro, e fa’ che possa non provocare mai dolore a coloro per i quali imploro la tua misericordia. Accetta le preghiere e perdona le imperfezioni per i meriti di tuo Figlio, nostro Salvatore, Gesù Cristo nostro Signore. Amen.