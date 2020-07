Qui Salomè ha danzato e ha chiesto la testa di Giovanni Battista (FOTO)

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

I bagni rituali ebraici (mikva’ot) sono piscine per l’immersione usate nella purificazione rituale, simili a quelle usate in alcune tradizioni cristiane per il Battesimo. Il bagno rituale più grande scoperto finora in Giordania è stato oggetto di scavi nel 2016 nel palazzo del re Erode nella zona di Macheronte, sulla riva orientale del Mar Morto.

Come informa Biblical Archaeology, “questo mikveh (singolare di mikva’ot) è stato usato dal re Erode e dalla famiglia reale per purificarsi in base alla legge religiosa ebraica”.

Ecco le immagini del luogo:

Macheronte, ad ogni modo, è nota non tanto per i suoi bagni rituali, quanto per il fatto di essere il luogo in cui Salomè ha danzato per il suo patrigno, Erode Antipa, figlio e successore del re Erode il Grande, che ordinò la decapitazione di Giovanni Battista. Fu Erode il Grande a costruire il palazzo-fortezza di Macheronte su una scogliera sul Mar Morto, una delle ultime piazzeforti a cadere durante la prima rivolta ebraica contro Roma (66–72).