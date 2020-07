“Il ricordo di quel peccato vi tornerà sempre in mente, ma non perdete la pace”

“Il ricordo di quel peccato vi tornerà sempre in mente. È normale ricordare le cose che ci segnano in modo negativo. Non vi spaventate, non perdete la pace. Pur ricordando, non ripensate con nostalgia ai vostri errori. Sapete dove vi hanno portato, quanto vi siete sentiti abbattuti, pieni di rimorsi e di angoscia.

Il peccato è il dessert che ci offre Satana. In bocca, pura dolcezza. Nello stomaco, puro dolore.

Ricordate che il nemico fa solo bei regali, ma aspettandosi qualcosa in cambio. Al Signore Gesù ha offerto ricchezze in cambio di adorazione. Cristo ha rifiutato! A voi può offrire qualsiasi cosa in cambio della vostra pace, o perfino della vostra anima. Accetterete? Meglio di no”.