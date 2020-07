Addio al maestro Ennio Morricone

I funerali di Ennio Morricone si terranno in forma privata “nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza”. Lo annuncia la famiglia del premio Oscar attraverso l’amico e legale Giorgio Assumma. Morricone, si legge nella nota, si è spento “all’alba del 6 luglio in Roma con il conforto della fede”. Assumma aggiunge che il maestro “ha conservato sino all’ultimo piena lucidità e grande dignità”.

Una vita in musica

Aveva 91, ha composto quasi fino all’ultimo, Ennio Morricone romano e “romanista”, anzi lui diceva di essere “più romanista che musicista”, che per un maestro del suo calibro che ha passato tutta la vita tra le note vuol dire certamente qualcosa. Il maestro Morricone non amava stare sotto i riflettori cosa che si rispecchia anche nella scarna nota che la famiglia ha diramato dopo la dipartita di questa mattina:

Morricone ha composto più di 500 melodie, spesso immortali, per il cinema e la televisione, il suo tocco da arrangiatore ha caratterizzato la musica pop italiana degli anni ’60 (tra Edoardo Vianello, Mina e tanti altri), ma la sua vera passione era la musica sinfonica. Il cinema lo ha consacrato come artista internazionale, la sua musica non era mai un mero accompagnamento, ma un pezzo fondamentale della sceneggiatura, dava ritmo e carattere ai film che musicava ed era questa la sua firma iconica.

Vince l’Oscar alla Carriera nel 2007 ma è solo nel 2016, firmando la colonna sonora del film di Quentin Tarantino (il regista è un appassionato ammiratore di Morricone), che l’artista romano vince l’ambita statuetta dopo 5 nomination. I casi della vita.

Una fede radicata e una moglie come musa

In una intervista Morricone raccontò come nacque la sua collaborazione con i Gesuiti, e la scrittura di una Messa e le richieste di sua moglie: «Lei mi ha sempre chiesto di scrivere una Messa. Ma non l’ho mai fatto. Poi una mattina, uscendo di casa, ho incontrato padre Daniele Libanori, rettore della chiesa del Gesù che è a due passi da casa mia a Roma e che spesso frequento. Il gesuita mi ha chiesto di scrivere una partitura per celebrare i duecento anni della ricostituzione della Compagnia di Gesù. Era il 2012. Mi sono preso un po’ di tempo per pensare. Nel frattempo è stato eletto Papa Francesco, il primo Pontefice gesuita. Ho detto di sì e ho pensato di dedicarla a lui. E anche a mia moglie Maria. Ecco che è nata la Missa Papae Francisci. Anno duecentesimo a Societate Restituta. Che acquista un valore ancora maggiore per me che da sempre sono credente, cresciuto in una famiglia cattolica e con questa impronta che sempre ha segnato la mia vita» (Avvenire, 10 giugno 2015).

L’esordio con il western

In qualche modo è questo il genere che lo ha reso famoso e che lo fa ricordare nella storia del cinema, forte di quel sodalizio umano e artistico con il grandissimo Sergio Leone

Nonostante centinaia di partiture che hanno fatto epoca, è sempre il sodalizio con Sergio Leone a fare da sigla ideale al cinema di Morricone. I due si conoscono sui banchi di scuola, alle elementari, e quando il debuttante regista si rivolge a lui nel 1964 (“Per un pugno di dollari”) non sa ancora che molto del suo inatteso trionfo si deve alle invenzioni del musicista, costretto a lavorare senza orchestra e con pochi soldi, capace di trasformare un fischio, una tromba, uno sparo nella più formidabile sintesi dell’epopea western (ANSA)

Se n’è andato un grandissimo artista e un uomo d’altri tempi, quel che sentiamo si può riassumere così:

Addio Maestro, siamo sicuri che avrà da insegnare un accordo o due anche agli angeli…