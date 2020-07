Preghiera di padre Amorth per la benedizione della casa o di un luogo

Padre Gabriele Amorth è considerato uno dei più noti esorcisti della nostra epoca. Amorth, nella sua lunga esperienza, ha compiuto centinaia di riti per scacciare il diavolo da persone o cose. E ci ha lasciato una “Preghiera di benedizione e di liberazione della casa o dei luoghi“, che possiamo recitare con il nostro sacerdote.

Questa preghiera si recita come forma di benedizione per la propria casa o per un luogo a noi caro, per scacciare da esso ogni presenza negativa e malefica. La riporta Don Marcello Stanzione nel libro “La liberazione dei luoghi infestati dagli spiriti maligni” (edizioni Segno).