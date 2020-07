Schoenstatt assicura che il suo fondatore non ha abusato di nessuna donna

Così ha risposto il 2 luglio la presidenza generale dell’Opera internazionale di Schoenstatt (che rappresenta tutte le sue comunità) alle accuse contro il suo fondatore di cui si sono fatti eco nelle ultime ore vari mezzi di comunicazione.

L’accusa contro il sacerdote tedesco è stata diffusa dalla ex professoressa di Teologia e Storia della Chiesa della Pontificia Università Lateranense e dell’Ateneo Regina Apostolorum Alexandra von Teuffenbach, e si basa su una denuncia che la cattedratica ha scoperto negli archivi vaticani del Sant’Uffizio, accessibili ai ricercatori dal marzo scorso.

La denuncia di abuso sessuale è stata presentata nel 1949 da una donna consacrata come Sorella di Maria di Schoenstatt ed è registrata nella documentazione del processo di canonizzazione di Josef Kentenich.

Il postulatore della causa di canonizzazione di padre Kentenich, Eduardo Aguirre, ha spiegato ad Aleteia che il Movimento di Schoenstatt e la diocesi di Treviri conoscevano alcune accuse di questo tipo, hanno indagato al riguardo e le hanno liquidate decenni fa.

“La storica Von Teuffenbach dice che una Sorella di Maria ha accusato padre Kentenich di abuso sessuale, ma questo non è stato mai dimostrato”, afferma Aguirre.

La ricercatrice non spiega chi sia questa donna né quale abuso denunci, ma una donna consacrata che ha accusato Kentenich di abusi sessuali ha in seguito lasciato quell’istituto secolare, e dei certificati medici hanno dimostrato che soffriva di schizofrenia, secondo fonti dell’indagine svolta.

Padre Kentenich, morto nel 1968, ha sempre difeso la sua innocenza riguardo ad accuse di questo tipo:

“Innanzitutto, in relazione all’ambito sessuale, oso ripetere a modo mio la parola del Signore di fronte a un ampio pubblico: chi di voi mi può incolpare e accusare in modo giustificato del minimo sviamento? Chi può dimostrare che abbia violato la regola del tatto in qualche luogo, quando e come? In relazione a questo non sentito per tutta la vita la benché minima inclinazione, e men che meno ho avuto la tentazione. Perché, nonostante questo, i tentativi di assassinio morale?”