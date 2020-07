Papa Francesco: gli Stati proteggano la famiglia, la Chiesa le sia accanto (VIDEO)

Le realtà delle famiglie di oggi sono diverse da quelle del passato. Immerse in una cultura in cui c’è poco tempo, l’eccesso di lavoro a volte limita lo spazio per la convivenza e la connessione digitale in alcuni casi allenta i legami affettivi, molte famiglie si sentono sole e soffrono in silenzio. In questi tempi di crisi in cui continuiamo a vedere le conseguenze socio-economiche della pandemia – come la perdita di lavoro o la difficoltà a mantenere un alloggio –, inoltre, diventa più evidente che né gli individui né la società possono prescindere dalle famiglie. È per questo che gli Stati devono promuovere politiche che le proteggano.

Il Video del Papa di questo mese sottolinea che questo tipo di situazioni sono, tra le altre, “i pericoli che affronta” la famiglia al giorno d’oggi, aggiungendo questioni legate alla convivenza quotidiana: “A volte i genitori dimenticano di giocare con i loro figli”. Per questo, insiste sulla necessità da parte della Chiesa di “incoraggiare le famiglie e stare loro accanto, aiutandole a scoprire vie che permettano loro di superare tutte queste difficoltà”.