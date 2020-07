Un’adolescente con la sindrome di Down stupisce il mondo artistico

“Ogni riga, ogni segno era intenzionale e pensato, e mi ha colpito: è un’artista! Sa quello che sta facendo, e cerca davvero di dirmi qualcosa in quel modo”.

Come disperato tentativo di legare con la figlia che aveva adottato in Bulgaria, una sera Lisa Eicher ha preso in mano alcuni dipinti. Quello che è accaduto in seguito l’ha lasciata senza parole:

Lisa e il marito Joey hanno quindi dotato Sevy, adottata a 12 anni, di più strumenti artistici. Ora, a 16 anni, l’adolescente è un’artista ricercata – che cambiamento dai primi anni di vita, in cui è passata da un istituto all’altro!

L’opera di Sevy è diventata pubblica quando Lisa ha postato alcuni suoi dipinti su Instagram. “La gente è impazzita!”, ha riferito in un video di Youtube. “Degli artisti professionisti hanno detto che sembrava l’opera di una persona laureata in Belle Arti”.

Poco dopo che Lisa ha iniziato a condividere l’opera di Sevy, una richiesta online dei suoi dipinti li ha visti vendere tutti in appena 8 minuti, con un crash del sito. Fortunatamente, gli Eicher (insieme agli altri tre figli) hanno reso l’arte di Sevy un affare di famiglia. Lavorano in squadra, il fratellino dà il nome a ogni opera e il resto della famiglia impacchetta e spedisce i capolavori di Sevy Marie Eicher in tutto il mondo.