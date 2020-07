“Mi accusarono di aver ucciso Dio. Ora insegno il Nuovo Testamento ai preti cattolici”

«Nel giugno del 1963 mia madre mi fece guardare in televisione le esequie di Papa Giovanni XXIII, perché disse «lui stato un bene per gli ebrei». Appresi che il papa viveva in Italia (che per me significava spaghetti), che era acclamato dalle folle e che era un bene per gli ebrei. Dissi a mia madre che volevo fare il papa. Lei replicò: ‘Non puoi’. ‘Perchè no?’, le domandai. Mi rispose: ‘Perchè non sei italiana’».

Inizia cos la vivace testimonianza di Amy-Jill Levine, docente di Nuovo Testamento e Studi giudaici alla Vanderbilt University, (Nashville) e professore ospite presso il Pontificio Istituto Biblico, dove la prima persona ebrea a tenere un corso sul Nuovo Testamento, nel nuovo numero di “Donne Chiesa Mondo“, l’inserto femminile dell’Osservatore Romano.

Il collare dei preti

«Quello stesso anno (1963 ndr) – prosegue Amy-JIll – una ragazzina mi disse: ‘Hai ucciso nostro Signore’. ‘Non vero’, risposi. Se si uccide qualcuno, si dovrebbe sapere. ‘S, l’hai fatto’, disse. ‘L’ha detto il nostro prete’».

«Ero convinta che il prete indossasse un collare speciale – prosegue la studiosa statunitense nel numero dedicato, questo mese, alle “donne di frontiera” – e che quindi se avesse mentito il collare lo avrebbe soffocato (guardando indietro, mi sembra una buona idea). Pertanto dovevo per forza essere responsabile della morte di Dio. Quando arrivai a casa in lacrime, mia madre mi assicurò che il prete aveva torto e che non avevo ucciso nessuno».

“Chiesi di seguire un corso di catechesi”

I genitori, riposta Askanews.it (2 luglio), le dissero che cristiani ed ebrei adorano lo stesso Dio. «Leggiamo gli stessi libri, come la Genesi e i Salmi. Amiamo il nostro prossimo, come ci impone il Levitico. Mi dissero anche che i cristiani parlano di un uomo ebreo di nome Gesù. Come poteva un sacerdote, che dovrebbe sapere tutto ci, accusarmi di deicidio? Decisa a correggere questo insegnamento antiebreo, chiesi di seguire il catechismo della chiesa cattolica. I miei saggi genitori acconsentirono. ‘Purchè ti ricordi chi sei – dissero – vai e impara. E’ bene conoscere la religione dei nostri vicini».

Il fascino di Gesù

Ad Amy quelle lezioni affascinavano più che altri bambini. «Le storie mi ricordavano storie sentite in sinagoga. Il Bambino Gesù quasi stato ucciso, come il bambino Mosè. Gesù racconta parabole e guarisce persone, come altri ebrei nelle storia ebraica. In seguito, leggendo il Nuovo Testamento, compresi due cose. Anzitutto, i miei amici cattolici sapevano ci che dicevano i Vangeli, ma mi volevano bene. Mi resi dunque conto che scegliamo noi come leggere. In secondo luogo capii che il Nuovo Testamento storia ebraica. Oggi insegno a studenti che si preparano a essere sacerdoti e insegnanti di religione».

Un libro per superare gli stereotipi

Nella primavera del 2019, conclude Amy-Jill Levine, «sono diventata la prima ebrea a tenere un corso di Nuovo Testamento al Pontificio Istituto Biblico. Nello stesso periodo Marc Brettler e io abbiamo presentato a Papa Francesco il volume da noi curato: “The Jewish Annotated New Testamento“».

Un libro per aiutare i cristiani a leggere il Nuovo Testamento senza falsi stereotipi contro gli ebrei e mostrare agli ebrei come il Nuovo Testamento faccia parte della nostra storia una vocazione e una gioia. «Non rendo culto a Gesù – chiosa – ma continuo a trovare affascinanti e ispiratrici le storie che ha raccontato e quelle che lo riguardano».