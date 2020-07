Abbiamo trovato l’allenatore giusto, vieni in palestra con noi?

Di Giorgio e Valentina Guizzi

La settimana scorsa ci eravamo lasciati col discorso sulla porta stretta e la via angusta, ricordate?

Come in ogni serio programma nutrizionale, alla dieta alimentare va abbinato un giusto esercizio fisico. Quindi, dopo aver visto alcuni “cibi grassi” da eliminare dalla nostra dieta matrimoniale, vediamo ora quali sono gli esercizi da compiere nella palestra di Gesù.

Innanzitutto il nostro “Coach” (Gesù) non è uno di quelli che ti illude convincendoti che non farai fatica. A volte c’è la tentazione di vedere Gesù come uno fra i tanti politici che si riempiono la bocca di mille proclami, mille promesse in campagna elettorale, ma poi, una volta eletti si rivelano degli ingannatori. Gesù no! Gesù è un tipo serio! Gesù non ti annuncia che puoi fare quello che vuoi finché puoi, ché tanto alla fine ci pensa Lui con la Sua Misericordia a farti il condono finale. Direbbe frasi simili solo se fosse come quegli ingannatori ai comizi che usano gli “specchietti per le allodole”. No, Gesù invece fin da subito, ti mette in guardia: “hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi”, “vi mando come agnelli in mezzo ai lupi” o la frase di oggi:

Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano!

Avete presente quella sensazione che si prova quando fai un contratto ad una cifra (tipo quello per Internet o pay TV) e poi, alla fine di ritrovi a pagare il doppio? Mannaggia, non avevi letto quelle righine scritte piccole piccole in un angolino nascosto del contratto alla 243esima pagina di 476! Ecco: quelle righine parlavano di altri costi, ecco perché li chiamano “costi nascosti”. No, CON GESU’ NON CI SONO COSTI NASCOSTI ! Lui è chiaro fin da subito, non è una passeggiata, ma il premio è l’immortalità, la vita eterna, il Paradiso. Parleremo del Paradiso in un prossimo articolo.

Ma veniamo alla palestra: dobbiamo fare molto esercizio per far scomparire da noi ogni asprezza (quante persone sposate sono aspre!). Purtroppo spesso noi sposi siamo dei cattivi testimonial per la pubblicità del matrimonio: una parola dolce detta con dolcezza placa molte contese. Dobbiamo far scomparire ogni ira, ve la ricordate ? Quella inclusa nell’elenco dei sette vizi capitali? Ecco. Dobbiamo far scomparire ogni maldicenza, che brutto sentire sposi che si lamentano con altri del proprio coniuge! Invece dobbiamo gareggiare nello stimarci a vicenda. Dobbiamo impegnarci affinché non tramonti il sole sulla nostra ira; succede di litigare, ma: mai andare a dormire senza essersi rappacificati o quantomeno, prendersi una pausa di riflessione. Ne riparliamo domani che la notte porta consiglio e gli animi si sono calmati, intanto buonanotte. Grazie che anche oggi mi hai sopportato.

Cari sposi, occhio che i costi nascosti ci sono, sì ma nella squadra avversaria: quella del Diavolo ! E sono cari !!!!

Buona palestra !

