Chiedete a San Raffaele di proteggervi quando viaggiate!

Viaggiare comporta sempre dei rischi, che in questo periodo non hanno fatto che aumentare. Se alcuni si sentono più a proprio agio a casa, molti devono spostarsi, per lavoro o per fare una pausa.

Qualunque sia la situazione, San Raffaele arcangelo è l’intercessore perfetto!

Sulla base del libro di Tobi, San Raffaele è noto come santo patrono dei viaggiatori, nonché delle guarigioni. In ebraico, il nome “Raffaele” significa “Dio guarisce”, “Divino Guaritore” o “medicina di Dio”.

Ecco una preghiera adattata dal Golden Manual che invoca la protezione di San Raffaele durante i viaggi, soprattutto per preservare la salute:

Il Dio onnipotente e misericordioso possa guidarci sulla via della pace e della prosperità, e l’angelo Raffaele ci accompagni nel nostro viaggio, perché possiamo tornare a casa con gioia, in pace, sicurezza e buona salute.

Ascolta le nostre suppliche, Signore, e guida favorevolmente i tuoi servi sulla via della tua salvezza, perché tra tutti i cambiamenti di questa nostra vita e di questo nostro pellegrinaggio possiamo essere sempre protetti dal tuo aiuto. Amen.

V. Andiamo in pace.

R. Nel nome del Signore.