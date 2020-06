Preghiera per chiedere a Dio di proteggere la nostra famiglia

Il mondo può essere un luogo pericoloso, a livello sia fisico che spirituale. Come ha scritto San Paolo, “Siate sobri, vegliate; il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare” (1 Pietro 5, 8).

Con Dio come nostro scudo e protettore non dovremmo temere nulla. È Lui a governare il mondo, non Satana o chiunque altro. Quando riponiamo la nostra fiducia in Dio, Egli ci proteggerà e ci guiderà alla vita eterna.

Ecco una breve preghiera tratta dal Golden Manual che chiede a Dio di difendere e di proteggere la nostra famiglia:

“O Signore, ti chiediamo di difendere la nostra famiglia da ogni avversità, per l’intercessione della beata sempre vergine Maria, e di proteggerci con la sua misericordia da tutti gli inganni dei nostri nemici e da ogni afflizione. Per Gesù Cristo nostro Signore. Amen”.