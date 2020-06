La prima comunione di 12 grandi santi (FOTOGALLERY)

La prima comunione è spesso vissuta come una grande festa di famiglia. Si ricorda l’evento grazie alle foto che ricordano i grandi momenti della storia di una famiglia. Sfogliando le pagine dell’album, si rivive allora l’atmosfera di quel giorno: si torna alla purezza e alla gioia che si è provata nell’incontro con Gesù.

La prima comunione è un incontro indimenticabile con Gesù. Istituita da Cristo nel corso dell’Ultima Cena, l’Eucaristia è il più grande dei sacramenti. Scriveva Giovanni Paolo II in una “lettera ai bambini”:

L’Eucaristia, istituita da Cristo la vigilia della sua passione durante l’Ultima Cena, è un sacramento della Nuova Alleanza, anzi, il più grande dei sacramenti. In esso il Signore si fa cibo delle anime sotto le specie del pane e del vino. I bambini lo ricevono solennemente una prima volta – nella Prima Comunione, appunto – e sono invitati a riceverlo in seguito il più spesso possibile per rimanere in intima amicizia con Gesù.