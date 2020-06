I 5 libri più belli della settimana scelti per le donne

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Lino Anaclerio, ex funzionario Einaudi, è morto lo scorso aprile a Torino all'età di 91 anni. I familiari del defunto hanno lanciato un appello su Facebook nel gruppo di appassionati alla lettura, "The BookAdvisor", per trovare una collocazione ai preziosi volumi che, informa La Stampa, diventeranno

Volumi di storia, politica ed economia, ma non solo, che grazie all’intervento della città di Torino saranno a disposizione di tutti per la gioia di Lino Anaclerio, di sua moglie Peppa Musotto e del figlio Antonio. E grazie a Lino e alla sua grande passione, è nata un’altra biblioteca!

Se volete arricchire la vostra, scoprite nella galleria fotografica i titoli che abbiamo scelto per voi questa settimana. Presto su For Her pubblicheremo la recensione/intervista del saggio “Finché non sorsi come madre”, di Debora Donnini che vi avevamo consigliato qualche top5 fa.

Vi anticipo che abbiamo inserito questa settimana con grande piacere e un pizzico di nostalgia, il libro che la figlia dell’amatissimo Bud Spencer, Cristiana Pedersoli, ha scritto in occasione del quarto anniversario dalla sua morte: “Bud. Un gigante per papà” edito da Giunti.

Eric Montfort

Vi suggeriamo poi il libro “Gli occhi di Dio – Gesù ci ha fatto vedere il volto del Padre” del cardinale Angelo Comastri, a cui ci siamo tutti affezionati nei mesi scorsi prendendo parte con lui alla recita del Santo Rosario tramite TV2000.

Sempre per i tipi di Piemme il libro di Padre Livio Fanzaga, “La strada del cielo” per aiutarci ad uscire dalla nebbia di questi giorni post lockdown.

Nella cinquina di questa settimana anche il libro “Nuova luce sulla Sindone” che ci aggiorna sulle più importanti indagini storico-scientifiche compiute fino a oggi sul sacro Lino. E poi il volume che continua l’opera omnia di Madeleine Delbrêl, della quale è in corso la causa beatificazione, “La santità della gente comune”.

Per scoprire di più cliccate la gallery! Buona lettura 🙂