10 passi biblici per affidare i propri problemi a Dio

Queste citazioni bibliche sono appropriate da consultare nei momenti di tempesta nella vita. Il Signore vi chiama e vi invita a trovare la calma in Lui.

1 – Protezione e rifugio sicuro

Sarebbe bene tener presente in ogni momento quanto segue:

“Il Signore è buono; è un rifugio nel giorno dell’angoscia e conosce quelli che confidano in lui” – Naum 1, 7.

2 – Davanti ai problemi, contrarietà e difficoltà

Nella nostra vita ci saranno sempre problemi. Non possiamo scoraggiarci quando si verificano. L’importante è non perdere la pazienza e continuare a confidare in Dio:

“Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all’estremo; perplessi, ma non disperati; perseguitati, ma non abbandonati; atterrati ma non uccisi” – 2 Corinzi 4, 8-9.

3 – La sicurezza della Salvezza di Dio

Il Dio della vita e dell’amore non ci lascia soli. Agisce in tutti i momenti. Imparate a dire come il salmista:

“Se cammino in mezzo alle difficoltà, tu mi ridai la vita; tu stendi la mano contro l’ira dei miei nemici e la tua destra mi salva” – Salmo 137, 7.

4 – Gioia e fiducia in Dio

Dio Onnipotente sa tutto di noi. Pensate che vi abbandonerà nell’ora della prova? Rallegratevi! Egli è sempre attento ai suoi figli!

“Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nelle avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione Esulterò e mi rallegrerò per la tua benevolenza” – Salmo 31, 7.

5 – Tutto si muove per ordine di Dio

Se riponiamo la tua fiducia in Dio, Egli muoverà le cose e le situazioni in modo tale che siamo favoriti dalla Sua grazia:

“Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno” – Romani 8, 28.

6 – L’ausilio divino

Possiamo sempre contare sull’aiuto di Dio. Egli ha un grande cammino di salvezza nascosto nelle circostanze complesse che viviamo:

“Alzo gli occhi verso i monti… Da dove mi verrà l’aiuto? Il mio aiuto vien dal Signore, che ha fatto il cielo e la terra” – Salmo 120, 1-2.