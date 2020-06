Guarda cosa ci siamo inventati per recitare il rosario in famiglia!

Forse il motivo è che nella nostra famiglia arriviamo a fine giornata stremati dalle numerose attività svolte, ma la sera noi il rosario non riusciamo a sgranarlo.

Sarò anche male organizzata nei tempi, o non si trova quello giusto, ma quando si spengono le luci, il rosario non si trova mai…

E allora che si fa?? Sarà che questa quarantena ha dato una spinta maggiore all’utilizzo delle tecnologie, sarà che siamo partiti da uno spunto proposto dal nostro parroco… con Letizia, 10 anni, abbiamo creato un minivideo di una decina del rosario.

Ci abbiamo dedicato una buona oretta e mezza in un pomeriggio di pioggia: dopo aver inciso l’audio insieme, lei ha scelto 3 immagini per il Padre Nostro, 10 per l’Ave Maria, 2 per il Gloria e ci siamo cimentate con il programma video del pc di sistema e ci siamo divertite un sacco anche nella sincronizzazione audio e video.

TATJANA SPLICHAL | DRUŽINA

Mi hanno lasciato piacevolmente sorpresa le immagini scelte: il dipinto di Maria Ausiliatrice, di Maria nella medaglia Miracolosa, di Maria che scioglie i nodi… e anche per lei, non potevano mancare né il sacro Cuore di Gesù né il cuore Immacolato di Maria. Nella scelta delle immagini ha cercato, oltre che il suo colore preferito, la molla per fare l’attività, anche significati profondi, e brava la mia bimba (si può dire, vero?)!!!

Ogni tanto lo ascoltiamo durante la giornata, così facciamo sulle orme di san Benedetto un bel “Ora et labora!”

E’ stato un momento simpatico, creativo e di ricarica per entrambe. E quando ci si ricarica con Maria, si fa il pieno di energia!

Padre nostro, che sei nei cieli sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre (abbandonare alla) in tentazione, ma liberaci dal male. Amen Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen

