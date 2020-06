La vita, che bella, ci coglie sempre di sorpresa!

E così non eravamo preparati. Come spesso ci è accaduto a me e al mio Sposo, l’arrivo di un nuovo membro della famiglia non ci ha sconvolto particolarmente (nonostante l’età ci ricordiamo ancora come funziona la “storia”) ma la sorpresa non è mancata. Tuttavia questa volta non solo ho esternato un sommesso «Non pensavo proprio di arrivare a sette», ma mi sono arrischiata tantissimo nel dichiarare «Speriamo che sia femmina, giusto per abbassare la saturazione testosteronica della famiglia».

Nel contempo il coronavirus ci ha chiusi in casa, per cui l’attesa si è fatta complessa.

Non posso non aprire una parentesi su quello che di positivo e negativo ci ha portato questo momento di chiusura totale (per due risate, suggerisco il mio racconto nell’intervista che mi ha rivolto Martina Pastorelli – #lachiesachecè – che si trova nella home in alto a destra. -Si riferisce alla home del blog dove è pubblicato il post originale, Ndr), per cui mi limito a a raccontare quanto la didattica a distanza (DAD) sia stata un male necessario che deve essere assolutamente terminato in brevissimo tempo. Sì perché se per dei ragazzi adolescenti, che comunque hanno patito l’essere chiusi in casa lontani dagli amici (non tutti sono “socievoli” come la Figlia G che ha “patito” il tornare a uscire, ma ha vinto il timore con un po’ di sano shopping), la DAD è stata un po’ la scusa per vedere virtualmente dei compagni, per tantissimi bambini ha significato vivere situazioni confuse e ben poco didattiche.

Cigols, ad esempio, non è stato granché fortunato, complice il fatto che sia un bambino che ha bisogno di ordine, di disciplina, di essere seguito e di ricevere fiducia: tutte cose che lui è riuscito a ri-conquistare nel mese senza DAD (marzo) durante il quale gli bastava ricevere qualche lezione dalle maestre, e poi necessitava di serenità per percorrere le tappe degli argomenti, coi suoi tempi. Ahimé le videolezioni, nonostante gli sforzi, sono per lui uno stress mostruoso: rumore, compagni indisciplinati (lui non ha bisogno che l’insegnante gli dica di chiudere il microfono: se deve stare zitto, ci sta), difficoltà di concentrazione… tutto questo causa il fatto che l’ora seguente la DAD, lui pianga sul foglio della lezione o necessiti da parte mia o dei fratelli (spesso Lillo per matematica, La Figlia G per inglese e il nonno Emilio – compositore – per musica) di un supporto non tanto per capire la materia (musica lo appassiona, inglese lo capisce, matematica – con un po’ di pazienza – gli torna, italiano è forse l’unica disciplina che gli è ostica), quanto per ricevere “iniezioni” di fiducia in se stesso.

L’ho visto spesso piangere in silenzio, di fronte allo schermo, a causa dei compagni che rispondono al suo posto e ho trovato talvolta necessario intervenire standogli accanto e facendogli fare piccole pause. In tutto questo ammetto che senza i fratelli e le sorelle (a volte pure Lannina gli è stata accanto mentre faceva i suoi compiti), Cigols sarebbe sempre lì, confuso, amareggiato, stordito: e invece adesso, progressivamente, nonostante le videolezioni non gli tornino affatto a tutt’oggi, è sereno e non teme di chiedere aiuto. Lannina è stata più fortunata: a parte essere in quinta elementare e non in seconda (so di mamme felici per la DAD all’asilo nido: io avrei solo iniziato in quinta elementare) i tre insegnanti si sono organizzati subitissimo per fare poche videolezioni settimanali (spesso solo di chiarimento e approfondimento).

Debbo dire che non solo la DAD ha selezionato discriminando abbondantemente tra alunni che possono cavarsela da soli e coloro i quali necessitano di essere seguiti passo passo, ma la DAD, priva di un protocollo di applicazione, ha lasciato che alcuni insegnanti eccedessero in precisione e dedizione (la maestra de Lannina, ad esempio, non ha mai mancato l’invio mattutino di un breve video esplicativo per la lezione quotidiana), mentre altri – i racconti da parte di amiche e conoscenti sono stati moltissimi – hanno realmente mostrato il peggio di sé, addossando agli studenti e alle famiglie tutto il peso dello studio (non tocco l’argomento delle amiche straniere che si sono trovate con l’italiano da insegnare ai figli o delle amiche con figli in modesta o grave difficoltà). Non desidero aprire la parentesi maturità, poiché ancora non se ne sa nulla (il post risale al 28 maggio u.s., NsR), ma la Figlia G, che si è oltremodo impegnata e che ha ricevuto, come argomento estratto a caso per redigere una tesina sulla Costituzione, il “Diritto alla Vita” (andando a precorrere i tempi sui propri futuri studi universitari), ha potuto constatare di persona la differenza tra insegnanti.

Purtroppo il Ministro dell’Istruzione non ha compreso che le famiglie sono stanche di vedere i figli (di tutte le età) costretti a un PC (se non un cellulare, visto che non tutti possiedono uno o più PC, stampanti, scanner eccetera): i figli (dai sei anni circa, sino ai diciannove anni), hanno resistito abbastanza bene, ma hanno bisogno d’imparare direttamente da qualcuno che è lì, che trasmette la propria cultura con sentimento, che incuriosisce e guida alla scoperta di una disciplina, che istruisce e dà all’allievo gli strumenti per comprendere, che usa la maieutica come arte per rendere lo studente appassionato… Mai come in questo periodo Lillo e la Figlia G, districandosi tra le loro lezioni e le loro interrogazioni, sono stati fondamentali: con dolce fermezza hanno provato cosa significa trasmettere un sapere, correggere senza umiliare, incuriosire senza limitare.