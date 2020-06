Preghiera del mattino per compiere scelte migliori

Spesso al mattino abbiamo tutte le intenzioni di compiere scelte migliori, ma poi la giornata prosegue e ricadiamo nelle cattive abitudini, e quando il giorno finisce ci ritroviamo al punto di partenza.

L’ingrediente principale che spesso non cogliamo è il fatto di fare affidamento sulla forza di Dio, e non sulla nostra.

Da soli ricadremo sempre nelle cattive abitudini, ma con Dio al nostro fianco tutto è possibile!

Ecco una preghiera tratta dal Golden Manual che guarda a Dio all’inizio della giornata, chiedendogli la forza per compiere scelte migliori e rimanere sulla via della virtù:

Dio misericordioso, liberami dai mali di questa giornata e guida i miei passi sulla via della pace; rafforza la mia decisione di abbracciare con gioia tutte le opportunità di fare il bene e di evitare accuratamente le occasioni di peccato, soprattutto quelle che in base all’esperienza ritengo più pericolose per la mia anima; e quando, per fragilità, ti dimentico, ricordami nella tua misericordia; fa’ che, pur cadendo spesso per la propensione negativa della mia natura, possa sempre rialzarmi assistito dalla tua grazia. Rendimi diligente verso i doveri della mia chiamata, e non troppo sollecito nei confronti delle cose di questa vita; in tutte le miserie e le croci del mondo, fa’ che mi sottometta completamente alla tua divina volontà e confidi pienamente nella tua provvidenza misericordiosa. Benedici le mie azioni, fa’ che la tua grazia guidi le mie intenzioni e che tutto il corso della mia vita, e il progetto principale del mio cuore, possa essere sempre la tua maggior gloria, il bene degli altri e la salvezza eterna della mia anima. Amen.