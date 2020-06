Mammainforma: la piattaforma online dedicata ai primi 1000 giorni di vita del bambino

I primi 1.000 giorni di vita del bambino a portata di smartphone. Una frase, questa, che racconta molto del progetto, la piattaforma sviluppata dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù dedicata proprio a questo periodo cruciale per la salute di ogni bambino.Il sito web www.mammainforma.it è una piattaforma aperta a tutti: bastaper ricevere, una volta alla settimana, approfondimenti dedicati ai principali aspetti dei primi 1.000 giorni di vita del bambino.I contenuti sono video interviste realizzate con specialisti del Bambino Gesù e dei principali poli sanitari e di ricerca del nostro Paese.

Questi video coprono i momenti più importanti dei primi 1.000 giorni, divisi per i tre periodi, dal concepimento alla gravidanza, fino ai 2 anni di vita. Lo stile dei video è diretto a fornire ai genitori – e ai futuri genitori – strumenti pratici, che mettano i genitori in condizione di intervenire concretamente sulla propria vita e su quella del bambino. Strumenti che hanno l’obiettivo di creare una cultura condivisa dei primi 1.000 giorni e di diffondere buone pratiche per vivere in salute concepimento, gravidanza e primi 2 anni di vita del bambino.

Il progetto Mammainforma

Mammanforma è un prodotto Bambino Gesù creato all’interno di un progetto CCM del Ministero della Salute, realizzato dall’Ospedale in partnership con CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Il progetto prevede una serie di iniziative volte a sensibilizzare futuri genitori e neogenitori – oltre agli operatori sanitari – sull’importanza della prevenzione e della promozione della salute nei primi 1.000 giorni di vita del bambino. L’obiettivo ultimo del progetto è aumentare la partecipazione attiva e l’assunzione sempre maggiore di consapevolezza e responsabilità da parte di neo- e futuri genitori sulla salute dei propri figli. La capacità di incidere in modo cosciente ed efficace sui propri stili di vita fin dall’età fertile, si accompagna all’acquisizione da parte degli stessi di quelle competenze di cura che abbracciano in modo complessivo lo sviluppo del bambino, in altre parole permette loro di sviluppare pienamente la propria genitorialità.

