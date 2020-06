La legalità del suicidio assistito sta facendo aumentare i suicidi in generale?

Quando si parla di suicidio, le democrazie occidentali moderne hanno abbracciato una contraddizione? Da un lato deploriamo che negli ultimi anni il tasso di suicidi sia aumentato, dall’altro sempre più segmenti della società stanno abbracciando il suicidio in una situazione particolare della vita.

Wesley J. Smith ha sfidato il mondo medico e accademico su questa contraddizione in un articolo recente sulla National Review Online.

“Non si sbaglia quasi mai. Un noto articolo in un giornale medico o bioetico lamenta la crisi dei suicidi e chiede grandi sforzi di prevenzione, e tuttavia in qualche modo gli autori non menzionano neanche una volta l’elefante nella stanza, ad esempio l’onnipresente promozione da parte degli attivisti della ‘morte degna’, amplificata dai commentatori, nella cultura popolare e dai politici”.

In un articolo pubblicato su JAMA Psychiatry, dell’Associazione Medica Americana, i ricercatori, guidati da Joshua A. Gordon, MD, direttore dell’Istituto Nazionale per la Salute Mentale (National Institute of Mental Health, NIMH), hanno parlato dell’“appiattimento della curva” del tasso di suicidio in America. L’articolo, però, ha spiegato Smith, “non menziona neanche una volta il suicidio assistito come fattore che contribuisce al problema”.

“Sono d’accordo”, ha commentato Smith. “Fingere che le morti per suicidio assistito non siano suicidi, come richiede la maggior parte delle leggi, non fa sì che non siano tali, e non fa che nascondere sotto il tappeto questo aspetto della nostra crisi”.

Gordon, attraverso un portavoce del NIMH, ha rifiutato di commentare.

Ma quali ricerche esistono a dimostrazione di una correlazione tra il suicidio medicalmente assistito e il suicidio in generale? Il primo influenza il secondo?

“Oggi ho parlato con una donna che voleva sottoporsi a suicidio assistito”, ha affermato Alex Schadenberg, direttore esecutivo della Coalizione per la Prevenzione dell’Eutanasia, quando l’ho contattato all’inizio di questo mese. “Era malata, depressa e sola, e diceva che non riusciva più ad andare avanti. Voleva suicidarsi, ma non aveva il coraggio di uccidersi, e quindi voleva sottoporsi al suicidio assistito. Si può vedere chiaramente il legame tra le due cose”.

Schadenberg e altri hanno richiamato un articolo pubblicato nel 2015 sulla rivista della Southern Medical Association in cui gli autori David Albert Jones e David Paton lamentavano il fatto che “un settore che sorprendentemente ha ricevuto poca attenzione è quello riguardante gli effetti dei cambiamenti del contesto legale del suicidio”.