Ora potrete percorrere il Cammino di Santiago ovunque

Il Cammino di Santiago è la via di pellegrinaggio più famosa del mondo, e a ragione. Fin dal IX secolo, innumerevoli pellegrini hanno percorso i suoi 772 chilometri fino al santuario di San Giacomo Apostolo, nella cattedrale di Santiago de Compostela.

Migliaia di persone progettano di compiere questo pellegrinaggio ogni anno, soprattutto d’estate. Quest’anno, le restrizioni ai viaggi collegate alla pandemia hanno ostacolato questi piani, ma la sfida di un Cammino di Santiago virtuale sta permettendo a persone di tutto il mondo di percorrerlo ovunque si trovino.

Iscriversi alla sfida include vari benefici:

Cartoline virtuali lungo il percorso

Capacità di monitorare i progressi attraverso una mappa interattiva su web o app mobile

Street view della propria location virtuale

Medaglia al termine del percorso

Certificato digitale personalizzato di completamento del percorso

Una delle persone che stanno percorrendo il Cammino di Santiago da casa propria è Katie Murphy, del Wisconsin (Stati Uniti), che fa studiare a casa i propri sei figli e ha deciso di accettare la sfida come modo per unire il suo interesse nei confronti del Cammino all’amore per la corsa.

“Ho sempre desiderato compiere il vero Cammino come pellegrinaggio”, ha affermato. “Ho letto il libro di padre Dave Pivonka sulla sua esperienza del Cammino e ho visto il film The Way”.

Con sei bambini a casa, la Murphy dice di non essere in un momento della vita in cui può compiere il vero Cammino, ma quello virtuale ha attirato la sua attenzione. Quando un’amica le ha mandato delle informazioni al riguardo, ha pensato che sarebbe stato un ottimo modo per sperimentare il Cammino senza andare fino in Spagna. La sfida l’avrebbe anche incoraggiata e motivata come runner.

“Amo correre”, ha confessato, “e quindi per me è ideale sfidarmi anche a correre molto per rimanere in esercizio”.

Anche da casa, la sfida può essere un vero viaggio spirituale, perché i pellegrini si dedicano a preghiere e devozioni. Nel suo Cammino, la Murphy prega per intenzioni specifiche.

“Ho chiesto agli amici attraverso i social media delle intenzioni di preghiera”, ha affermato, “e prego per chi mi ha chiesto preghiere”.

La Murphy apprezza moltissimo il Cammino virtuale, e ha parole di incoraggiamento per chi è intressato ad aderire:

“Se state considerando di cogliere questa sfida, andate a fondo e iscrivetevi! È molto più organizzata e interattiva di quanto mi sarei mai aspettata. È un ottimo modo per sfidarsi a livello fisico e spirituale. È bello ricevere le cartoline con informazioni più dettagliate sui punti del percorso in cui ci si trova, e amo vedere dove sono sul Cammino reale attraverso le mappe interattive. È anche bello vedere quante altre persone stanno compiendo il percorso”.

Il Cammino virtuale può essere una fonte di riflessione e di crescita fisica e spirituale, pur senza lasciare la propria città.

“Penso che tanta gente senta il peso di tutto ciò che è accaduto nella nostra Nazione in questi ultumi mesi”, ha affermato Murphy. “Questa sfida è un ottimo modo per ‘rimettersi a fuoco’ a livello spirituale e fisico”.