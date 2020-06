Come offrire al Cuore di Gesù tutto il proprio dolore

È relativamente facile lodare Dio per le cose buone che ci accadono nella vita. Il nostro spirito si rallegra immediatamente e rende grazie a Dio per le bendizioni che ci dona.

Allo stesso modo, spesso è difficile affidare a Dio il nostro dolore e i nostri dispiaceri. Tendiamo a tenerli dentro, e permettiamo raramente a qualcuno di entrarvi. Anche il coniuge o i familiari spesso non conoscono il dolore che sperimentiamo.

Se vogliamo sperimentare di nuovo la pace nella nostra vita, però, dobbiamo offrire quel dolore a Dio.

Nel testo del XIX secolo Meditations on the Sacred Heart of Jesus Christ, l’autore ricorda a chi legge che lo stesso amore che ha motivato Gesù a guarire i malati è ancora presente nel suo Sacro Cuore:

“Quali sono stati i suoi sentimenti durante la sua vita mortale, quando guariva i malati, e per questo li cercava; quando ridava la vista ai ciechi, risuscitava i morti e compiva i suoi tanti miracoli? Tutti questi sentimenti di pietà, tenerezza, misericordia e liberalità li prova ora in questo stato, che è un compendio di ogni meraviglia. Con quali sentimenti ha affrontato tanta fatica e tormento! Prova tutta questa carità e questo amore infinito anche ora in questo stato in cui continua a rinnovare ogni giorno l’opera della nostra redenzione”.

Spesso dimentichiamo che Gesù ci ama e vuole stare con noi!

Purtroppo spesso non facciamo entrare questo amore nella nostra vita. Dobbiamo decidere di riferire a Dio tutto ciò che abbiamo nell’anima.

“Devi rendere questo Cuore divino il tuo unico luogo di rifugio per tutti i desideri del tuo cuore. Finora non lo hai fatto, visto che questo Cuore amorevole è stato l’ultima cosa a cui fatto ricorso. Se avessi creduto che in questo Cuore divino c’era un vero rimedio per tutte le tue tentazioni, le forme di malinconia, i dubbi e le debolezze, non lo avresti cercato nelle creature, nei tuoi sensi, e perfino nelle tue passioni. Esàminati con sincerità sul male che hai commesso in questo al più tenero e potente di tutti i cuori, e inizia immediatamente a porvi rimedio”.

Al di sopra di tutto, dobbiamo aprire il nostro cuore a Dio, dicendogli tutto, perfino i segreti che non vogliamo che nessun altro sappia. È il primo passo sulla via della guarigione.

“Spalancate il vostro cuore al cuore di Gesù, raccontategli i vostri dolori, le vostre ferite, i vostri desideri. Egli non sa come resistere a un cuore aperto”.

Iniziate oggi a riservare un momento per la preghiera in cui parlare semplicemente a Dio. Parlate ad alta voce o scrivete i vostri pensieri su un pezzo di carta. Lasciate che tutto fluisca dal vostro cuore nel Cuore di Gesù.