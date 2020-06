I 5 libri più belli della settimana scelti per le donne

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Questa mattina ho fatto una cosa che mi è parsa quasi eroica, lo dico con quel po’ di umorismo che non guasta mai. Ho lasciato perdere tutte le urgenze e mi sono dedicata ad una cosa inutile e fondamentale: sono uscita molto presto per camminare nel fresco della mattina e per pregare il rosario.

Al mio ritorno i piatti non si erano messi da soli in lavastoviglie né il malessere della terzogenita se n’era andato senza colpo ferire. Tutto è rimasto com’era prima, ma io no; con l’energia che il movimento fisico regala e quella che l’esercizio interiore moltiplica mi sono messa al lavoro. Mi è parso di avere iniziato la giornata dalla pagina giusta.

Niente di che, sono cose che centinaia di donne e uomini fanno tutti i santi giorni e magari riescono pure a partecipare alla santa Messa (cosa che mi è diventata quasi impossibile per la situazione tanto precaria del più piccolo). Eppure aprire uno spazio dedicato al Signore, alla propria anima e al proprio corpo, dono benedetto che va accudito per bene, comprendendone le reali esigenze, è come un piccolo passaggio segreto verso la beatitudine che possiamo scovare dentro ogni giornata che ci viene offerta, e non ci è dovuta.

La stessa magia può sgattaiolare fuori dalle pagine di un buon libro. Ecco i nostri cinque per questa settimana.