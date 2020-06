19 frasi per dire ai vostri papà che li amate

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

La festa del papà è salda alla data del 19 marzo fin dal medioevo: in alcuni Paesi (come ad esempio la Francia) essa è stata poi spostata più verso l’estate (la terza domenica di giugno, Oltralpe).

Sia come sia, ogni momento e ogni giorno è giusto per fare memoria dell’amore con cui i nostri padri hanno fondato la nostra fiducia in noi stessi e la capacità di affrontare la vita.