Preghiera mattutina per svegliarsi alla luce di Cristo

Spesso, quando ci alziamo, possiamo non essere particolarmente emozionati all’idea della giornata che sta per cominciare. Gli eventi negativi di ieri possono ancora aleggiare su di noi, e il futuro non sembra promettere niente di meglio.

Gesù, che è la Luce del Mondo, vuole tuttavia dissipare qualsiasi nube oscura nella nostra vita e ripistinare la gioia nel nostro cuore.

Ecco una breve preghiera tratta dal Golden Manual che sottolinea questo simbolismo e aiuta a iniziare la giornata col piede giusto: