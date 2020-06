Coppia: contemplare la nudità dell’altro senza vergogna e senza concupiscenza

Il cuore umano è capace di rivelare grandi verità. Cercate di immaginare la differenza tra i moti del vostro cuore quando contemplate la creazione di Adamo ed Eva affrescata da Michelangelo sulla volta della Cappella Sistina… e quando vi trovate di fronte un’immagine pornografica. Il cuore reagisce in modo assai differente. Anche se le due realtà rappresentano una certa nudità, la loro finalità è totalmente differente. Mentre l’immagine pornografica è sovente guardata in segreto, e in quell’atto trasforma lo spettatore in consumatore, la nudità di Adamo ed Eva è esposta in un luogo pubblico. Essa risveglia in noi dei pensieri decisamente nobili, quali la fiducia, la vita, la tenerezza e il dono di sé. Una delle nudità ci riporta a Dio, mentre l’altra rischia di allontanarcene. È il cuore che parla, qui, non la Chiesa o un qualsivoglia interdetto morale. Il cuore è una bussola ineffabile.

Se certe persone non si sentono completamente a proprio agio con la propria nudità, ciò non è perché essa sarebbe cattiva. Il nostro cuore ci avverte invece che qualcosa in noi non è totalmente al proprio posto, come se un elemento importante si fosse perduto. Se il cuore ci fa una simile nota è in fondo per invitarci a cercare questo qualcosa. La Bibbia infatti ci dice che Adamo ed Eva

erano nudi e non provavano vergogna. Gen 2,25

Invece di sentire vergogna per il fatto di essere nudi l’uno di fronte all’altro, la loro nudità provoca in loro un’immensa gioia, al punto che Adamo esclama:

Ecco stavolta una che è osso delle mie ossa e carne della mia carne! Gen 2,23

Perché questa gioia in Adamo? Essendo la sua anima naturalmente abitata da Dio, il suo sguardo sulla nudità dell’altro non è abitato dalla concupiscenza. Al contrario, questa nudità rivela che l’uno e l’altra sono fatti per il dono. Questa nudità reciproca permette alla coppia di donarsi e di accogliersi pienamente. Adamo ed Eva possono insomma diventare un vero dono-di-sé e realizzare la loro vocazione di essere nel mondo l’immagine di Dio che si dona. Alle origini, la relazione amorosa tra Adamo ed Eva dovette essere vissuta in un’immensa pace.

Dopo il peccato originale, la nudità è un tema difficile. Essa resta una sfida. Le coppie mi dicono che non è facile accogliere lo sguardo dell’altro sulla propria nudità: non è facile guardare la nudità altrui senza sentire almeno una punta di brama o di concupiscenza. C’è talvolta uno iato tra l’ideale e la realtà. Il racconto della Creazione ci insegna che Adamo ed Eva hanno sentito il bisogno di vestirsi di foglie di fico proprio dopo la caduta, dunque dopo aver perduto la prossimità con Dio. Ciò vuol dire che quando ci avviciniamo al Creatore lo sguardo sull’altro e su di sé può tornare a pacificarsi.

Difatti, il Creatore si è già avvicinato a noi in Gesù Cristo: Gesù è venuto tra l’altro per guarire il nostro sguardo, per restituirci lo sguardo delle origini. In tal senso, trovo che l’incontro di Gesù con la peccatrice (Gv 8,1-11) sia molto significativo: gli scribi gli portarono una donna sorpresa in flagrante adulterio. Volevano vedere se Gesù avesse acconsentito alla sua lapidazione, derivante dall’applicazione della legge di Mosè. E che fece lui? Si chinò e si mise a scrivere per terra: m’immagino che lei non fosse molto vestita, e che questo chinarsi di Gesù sia stato anche un segno di rispetto per lei: voleva educare lo sguardo sulla nudità e sulla colpa altrui. È così: innumerevoli scene del Vangelo rivelano che in presenza di Gesù lo sguardo dei discepoli come quello degli scribi è più retto e più vero. Guardare la nudità dell’altro con uno sguardo puro è un po’ come camminare sull’acqua: è solo in presenza di Gesù che ciò diventa realmente possibile. Chi guarda senza Gesù non vede bene, o vede troppo poco.

Ho sperimentato questa realtà nella storia di François e Clothilde, che avevo preparato al matrimonio. Dopo appena pochi anni di matrimonio, mi dicevano che la loro vita intima era diventata piuttosto vuota, che mancava di senso. Eppure era una coppia fantastica, una di quelle guardando alle quali gli altri pensano “ecco, quelli non hanno i nostri problemi”. Lo pensavo anzi io stesso. Dopo avermi confidato questa cosa, François e Clothilde hanno immediatamente aggiunto che avevano smesso di pregare insieme dalla nascita del loro primogenito. Intuitivamente, ho indovinato che questo aveva qualcosa a che fare col loro problema, e non mi sbagliavo: se la sapienza di Dio non abita lo sguardo reciproco, allora

si impoverisce il senso estetico e così si spegne la gioia. Tutto esiste per essere comprato, posseduto e consumato; anche le persone. Francesco, Amoris lætitia 127

Spogliare l’anima prima di spogliare il corpo

Quando una coppia si unisce unicamente a livello corporale, senza unire anche le anime, l’unione è troppo fragile, perché dipende troppo univocamente dalla qualità del corpo. Quando le anime non sono unite, il dono è incompleto perché ciascuno non dà se non una parte di sé. Presto o tardi, quest’unione non sarà più soddisfacente, perché l’uomo è tanto più del suo solo corpo. D’altro canto, quando una coppia prega insieme, quando gli sposi guardano insieme verso Dio aprendogli il cuore in tutta semplicità, allora il Creatore rende loro visita. Egli unisce in loro quel che Dio solo può unire, e così invece di unire solamente i loro corpi, i loro gesti d’amore e di tenerezza diventano una vera comunione delle persone. In questo senso, più una coppia prega insieme, più gli sposi condividono tutto in comune, più diventano simili, e più la loro comunione si rinforza, al punto da diventare quasi invulnerabile.

Osservo ogni anno, con immensa gioia, i fidanzati che cominciano a pregare in coppia: crescono nel reciproco rispetto. In tutta la loro relazione con l’altro/a, essi sperimentano «la sacralità della sua persona, senza l’imperiosa necessità di possederla» (ivi, 127). Ne sono sicuro: il giorno in cui vivranno un momento difficile sul piano fisico o spirituale la loro preghiera avrà creato una considerevole complicità. L’unione delle loro anime sarà sempre più forte delle loro fragilità, perché Dio vi abita. Santa Teresa di Calcutta diceva che «una famiglia che prega resta unita».

Giovanni Paolo II chiama “nudità dell’anima” la preghiera di coppia. Quando gli sposi imparano a pregare veramente insieme, a svestirsi sul piano dell’anima, a permettere all’altro di contemplare l’intimità de proprio cuore, allora imparano anche a guardarsi con un’attitudine di dono-di-sé. Quando contemplano allora la nudità del corpo dell’altro, questa nudità non è più occasione di vergogna o di concupiscenza. Essa è il segno che sono fatti per donarsi l’uno all’altra, per amare come Dio ama.

François e Clothilde han ricominciato a pregare. Di fatto, hanno ricominciato tante volte. Ogni volta la loro comunione di coppia è tornata a rinsaldarsi, ogni volta il loro mutuo sguardo è andato migliorando. Hanno riscoperto la nudità dell’anima che riempie di senso la nudità del corpo.

Vi invito a lasciarvi guardare da quel Gesù di Giovanni 8. Chiedetegli di venire ad abitare in voi quei luoghi che più hanno bisogno di essere visitati e guariti: il dominio degli sguardi, dei pensieri, dei desideri che talvolta soffrono il peso della concupiscenza. Con lui, cercate di posare uno sguardo puro sul vostro coniuge. Con Gesù lo sguardo cambia, diventa più vero. E non esitate a cominciare e ricominciare a pregare in coppia, come hanno fatto François e Clothilde: così entrerà da voi Colui che potrà unirvi a un livello così alto e forte, talmente forte!, che la vostra unione diventerà invincibile.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]