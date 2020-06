Sapete da dove viene la vostra idea di Dio?

Nella vita tutto si gioca sull’immagine di Dio che porto impressa nell’anima. Quell’immagine che inizia a imprimersi da quando nasco, forse anche prima, nel grembo materno. Quell’immagine che mi accompagna tutta la vita e che dipingo di vari colori in base alle mie esperienze successive.

C’è però un’immagine che viene impressa dai miei genitori, attraverso lo sguardo che un giorno hanno posato su di me. È stato il giorno del primo abbraccio, o del primo rifiuto. Il giorno in cui mi sono sentito amato o disprezzato. Il giorno in cui mi hanno punito in modo esagerato o mi hanno perdonato con misericordia quando avevo fatto qualcosa di sbagliato.

Essere padre o madre è così difficile… Non si sa bene che impronta si lascia nell’anima.

Tutto si percepisce attraverso lo sguardo dei miei occhi. I miei occhi sono quelli che vedono amore o indifferenza in ogni gesto, in ogni parola.

È ingiusto, perché a volte cerco di dare amore e vengo male interpretato. Pensano che le mie parole siano di indifferenza, o i miei gesti di disprezzo. E non è questo che voglio mostrare.

Ma sono i miei occhi a pecepire la realtà e a interpretarla secondo quello che dice il cuore. Ciò che è certo è che quell’immagine di Dio che ho incisa nell’anima deriva dalle mie prime esperienze di amore umano.

Quando da bambino mi sentivo amato o rifiutato, valorizzato o umiliato, qualcosa rimaneva impresso nel più profondo della mia anima, nel pozzo dei miei ricordi.

Col tempo è difficile cambiare quell’immagine rimasta impressa a fuoco nel mio cuore. È la mia immagine di Dio Padre. È l’immagine che ho nell’anima di un Dio Padre misericordioso o di un

Dio giudice senza misericordia.

Può essere che il tempo e le esperienze di guarigione nei miei rapporti umani cambino a poco a poco quell’immagine tanto ferma e a volta tanto manchevole.

Può essere che, ricevendo molto amore negli anni a seguire, possa mitigare la triste immagine di Dio che porto dentro. Ciò che è certo, però, è che è quell’immagine a determinare il mio modo di amare e di vedere la vita.

Quel modo di vedere Dio è quello che mi avvicina o mi allontana da Lui.

È quello che mi fa vedere la Chiesa come una famiglia in cui posso vivere in pace o come un carcere in cui devo rispettare tutte norme se non voglio essere punito o espulso.

È l’immagine di un Dio che mi guida, che mi cura accompagnando i miei passi e vegliando perché non mi perda. O l’immagine di un Dio che vigila con durezza perché non faccia niente di male se non voglio perdere il suo affetto.

Quella prima immagine è quella che mi determina. Non posso cancellarla, non posso porvi fine. È entrata in ogni fibra del mio essere.