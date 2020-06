Qual è l’obiettivo del Rosario?

Il Rosario è una devozione popolare tra i cristiani da secoli, ma a volte il suo obiettivo viene oscurato.

Se gli storici cristiani dibattono spesso sull’origine esatta del Rosario, ciò che è certo è come il Rosario dovrebbe essere usato.

La risposta breve è che i grani del Rosario venivano usati dai laici per tenere traccia del numero di preghiere recitate. Questa è la spiegazione naturale dietro l’obiettivo del Rosario, ma anche la risposta soprannaturale.

San Giovanni Paolo II è stato un ardente promotore del Rosario, e ha riassunto il suo obiettivo primario nella sua enciclica Rosarium Virginis Mariae

“Il Rosario, infatti, pur caratterizzato dalla sua fisionomia mariana, è preghiera dal cuore cristologico. Nella sobrietà dei suoi elementi, concentra in sé la profondità dell’intero messaggio evangelico, di cui è quasi un compendio.(2) In esso riecheggia la preghiera di Maria, il suo perenne Magnificat per l’opera dell’Incarnazione redentrice iniziata nel suo grembo verginale. Con esso il popolo cristiano si mette alla scuola di Maria, per lasciarsi introdurre alla contemplazione della bellezza del volto di Cristo e all’esperienza della profondità del suo amore. Mediante il Rosario il credente attinge abbondanza di grazia, quasi ricevendola dalle mani stesse della Madre del Redentore”.

Padre John Procter, nel suo libro degli inizi del XX secolo The Rosary Guide for Priests and People, richiama questo obiettivo del Rosario di avvicinare le anime a Gesù Cristo:

“‘Predicate il Vangelo a ogni creatura’ è stato l’ordine del Divino Maestro. Predicando il Rosario, il ministro applica alla lettera la parola del suo Maestro, perché cosa sono i misteri del Rosario se non un compendio del Vangelo? Se non quindici capitoli che riassumono la storia, la vita e l’insegnamento di Gesù Cristo? Se non quella vita e quell’insegnamento in breve, adattati alle capacità sia dei giovani che degli anziani, e alla comprensione di ciò che non viene imparato come di quello che viene imparato?

Questi sono i misteri compresi nella Devozione del Rosario. Li abbiamo chiamati ‘Misteri del Vangelo’, e abbiamo detto che predicano al mondo Gesù Cristo, la Sua Incarnazione, la Sua Vita, la Sua Redenzione e i Suoi trionfi”.

Questo obiettivo del Rosario viene realizzato meditando sui Misteri del Rosario mentre l’individuo recita le preghiere e tiene il conto dei grani. Può portare a un’esperienza profonda nella meditazione cristiana, approfondendo la conoscenza e l’amore per Gesù.