Santi con una devozione particolare al Sacro Cuore

Ecco il Cuore che ha tanto amato gli uomini e che nulla ha risparmiato fino a sfinirsi e consumarsi per testimoniare loro il suo amore. E per riconoscenza non ricevo, perlopiù, se non ingratitudini, a mezzo di irriverenze e di sacrilegî […].

Nel mese di giugno 1675, dopo esserle già apparso diverse volte, Cristo chiese espressamente a Marguerite-Marie Alacoque, una religiosa visitandina, di trasmettere e propagare la devozione al suo Sacro Cuore. Le rivelazioni ebbero luogo a Paray-le-Monial, in Saône-et-Loire, oggi nota come “la città del Sacro Cuore”.

Nuova linfa al culto del Sacro Cuore

Se il riconoscimento di queste apparizioni da parte della Chiesa non sarebbe giunto fino al 1765, dopo la morte della religiosa, esso avrebbe infuso tuttavia nuova linfa al culto del Sacro Cuore. A partire da quel momento, numerosi luoghi santi sono stati consacrati al Sacro Cuore di Gesù, come la basilica di Montmartre a Parigi. Ispirandosi a santa Marguerite-Marie Alacoque, parecchi santi hanno fatto atto di devozione e consacrazione al Sacro Cuore: «Il sacerdozio è l’amore del Cuore di Gesù», avrebbe ripetuto spesso il santo Curato d’Ars. Il beato e presto santo Charles de Foucault ha perfino creato, a cavallo tra XIX e XX secolo, una confraternita chiamata “Unione dei fratelli e delle sorelle del Sacro Cuore di Gesù». La riforma liturgica seguita al Concilio Vaticano II colloca la celebrazione del Sacro Cuore tra le Solennità: la si festeggia diciannove giorni dopo la Pentecoste, e ha per scopo la riparazione degli oltraggi commessi contro la Santa Eucaristia e il Sacro Cuore.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]