La suora star di TikTok: Hermana Claudia (VIDEO)

Hermana Claudia, sorella Claudia (è argentina, ma vive in Italia) è stata la prima suora a sbarcare su TikTok. Lo ha fatto come piace ai ragazzi: con balletti, scenette e doppiaggi strani. Ora ha iniziato ad usarlo per il suo core business: preghiere e benedizioni. E funziona ancora di più… Vedere per credere (Il Tempo, 16 giugno).

La religiosa, che fa parte della Congregazione delle Suore di Carità di Nostra Signore del Buono e Perpetuo Soccorso, è seguita da quasi 57mila utenti e ha centinaia di migliaia di “like” ai suoi video.

In un curioso video, pubblicato sul suo canale TikTok, la si è vista, durante la quarantene, a “suonare” il violino a ritmo di dance con scopa e paletta. Hermana Claudia si divertiva sulle note della canzone “Dance Monkey” su un terrazzo.