San Vito benedice Polignano dall’elicottero. Il pilota è il parroco! (VIDEO)

Dopo Sant’Antonio a Padova, un altro santo “benedice in volo la sua comunità. La statua di San Vito, infatti, si è trasferita per un giorno in elicottero.

È stata la geniale trovata di don Gaetano Amore, parroco della Chiesa Matrice di Polignano (Bari), che al posto della consueta processione durante la festa patronale del 15 giugno – ancora limitata per le norme anti coronavirus – ha scelto un mezzo alternativo per rispettare il distanziamento: una benedizione ‘dall’alto’, grazie al suo brevetto da pilota (Bari Today, 15 giugno).

In volo con Don Gaetano

E così don Gaetano, quarantasette anni il prossimo 19 giugno, ha portato la statua del santo sulla testa dei suoi fedeli ai comandi di un Socata TB-9 Tampico, uno degli aerei dell’Aeroclub di Bari. A bordo anche Cristiano Addante, il capo degli istruttori del club, mentre a dare il via libera al volo nel giorno dedicato al santo è stato il direttore Enac di Puglia e Basilicata, Antonio Lattarulo, originario di Polignano.

Un fazzoletto bianco per San Vito

Un segno della croce prima del decollo, le comunicazioni con la torre di controllo e via alla processione tra le nuvole sopra l’abbazia di San Vito e le rocce a picco sul mare. «Affacciatevi alla finestra e salutate San Vito con un fazzoletto bianco», ha detto il parroco prima di dare gas e staccare le ruote da terra (Repubblica Bari, 15 giugno).