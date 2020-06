Trovare la fede: un raro e splendido crocifisso smaltato di Limoges

Una serie che analizza le arti visive per trovare i segni della Chiesa universale in luoghi a volte inaspettati.

Ecco un crocifisso molto raro, non solo perché ha 800 anni, ma perché è una croce patriarcale proveniente dalla città francese di Limoges. Esistono solo tre esempi noti con il dettaglio ulteriore di uno splendido decoro smaltato medievale.

Questo stile di croce seguiva i disegni bizantini, e il braccio extra intendeva rappresentare l’iscrizione INRI posta sulla testa di Cristo. Gli smaltatori non hanno colto questa opportunità per specificare il nome di Nostro Signore nell’ampio spazio fornito, usando la forma greca per “Gesù Cristo” (IHS XPS).

Nella Chiesa occidentale, solo la parte “IHS” ha portato avanti l’antica tradizione greca. Gli oggetti cristiani occidentali erano uno dei pezzi forti di Limoges, che ne produceva in enormi quantità.

In questo fu di aiuto Papa Innocenzo III, che nel 1215 dichiarò che avrebbe dovuto esserci almeno un pezzo smaltato di Limoges in ogni chiesa d’Europa.

Photo by Lucien de Guise, courtesy of Christie's, London

Lucien de Guise è su Instagram @crossxcultural. Cattolico, scrittore, editore, curatore ed ex direttore di musei, vuole gettare ponti attraverso l’arte.

Fotografia di Lucien de Guise

Per gentile concessione di Christie’s, London